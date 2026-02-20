Ottenuto un contributo che sarà destinato all’introduzione e valorizzazione del prodotto ittico fresco locale nei menù delle scuole dell’infanzia e primaria

CASTORANO – Il Comune di Castorano aderisce alla campagna educativo–alimentare “Pappa Fish”, promossa dalla Regione Marche nell’ambito del PN FEAMPA Italia 2021/2027 – Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura REG. (UE) 2021/1139, con l’obiettivo di promuovere il consumo di pesce fresco locale nelle mense scolastiche e rafforzare l’educazione alimentare tra le giovani generazioni.

L’Amministrazione comunale, partecipando al bando regionale rivolto ai Comuni e ai soggetti gestori delle mense scolastiche del territorio marchigiano, ha ottenuto un contributo che sarà destinato all’introduzione e valorizzazione del prodotto ittico fresco locale nei menù delle scuole dell’infanzia e primaria.

«Ringrazio la Regione Marche per aver promosso questa iniziativa – afferma il Sindaco Rossana Cicconi – che ci permette di favorire la promozione della sana alimentazione attraverso il consumo del pesce del nostro mare. Un pesce spesso definito “povero”, ma ricco di importanti valori nutrizionali per i nostri bambini e ragazzi. L’impegno dell’Amministrazione per garantire una corretta e buona alimentazione nelle mense scolastiche resta una priorità».

Il progetto non si limita alla semplice introduzione del pesce fresco nei menù, ma rafforza in modo significativo la componente educativa e laboratoriale. Accanto alla somministrazione di specie locali come alici, sgombri, gallinelle, pagelli, moscardini, totani e panocchie, sono previste attività didattiche rivolte agli alunni per far conoscere il valore nutrizionale del pesce, la sostenibilità della filiera ittica regionale e l’importanza di un’alimentazione equilibrata.

Le attività educative, realizzate grazie agli educatori qualificati della Partners in Service srl “PMI Innovativa” CEA Ambiente e Mare, riconosciuta dalla Regione Marche, guideranno i bambini in un percorso di scoperta attraverso momenti interattivi, esperienze pratiche e attività laboratoriali pensate per stimolare curiosità, consapevolezza e un approccio positivo al cibo. Particolare attenzione sarà dedicata alla costruzione di un rapporto sereno ed equilibrato con l’alimentazione, tema di crescente rilevanza anche in età sempre più precoce.

Sarà coinvolta la mensa comunale che serve le scuole dell’infanzia e primaria del territorio. Con questa iniziativa, il Comune di Castorano conferma la propria attenzione alla qualità del servizio mensa, affiancando l’utilizzo di pesce locale alla presenza di prodotti biologici, a denominazione di origine controllata e a Km 0, in un’ottica di sostenibilità, valorizzazione del territorio e tutela della salute delle nuove generazioni

Si ringrazia la ditta affidataria del servizio della gestione della mensa scolastica, la Cooperativa Sociale Service Coop per la fattiva collaborazione al progetto

