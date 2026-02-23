Mentre la Mascherina d’argento, sempre per l’edizione 2026, è andata a Lucio Sermarini. La cerimonia è iniziata, come tradizione, con la consegna degli attestati a tutti i gruppi delle scuole cittadine

ASCOLI PICENO – “La bella Standa” (iscritto alla categoria Omnia Bona) è il gruppo vincitore assoluto del concorso in maschera 2026 del Carnevale di Ascoli, per il maggior numero di voti ottenuti. Il premio è stato consegnato nel corso della cerimonia svoltasi nel pomeriggio del 22 febbraio, con la conduzione di Stefano Traini insieme ad Antonella Regnicoli, al teatro Filarmonici, ad Ascoli. La Mascherina d’oro 2026 è stata assegnata a Camillo Di Lorenzo. mentre la Mascherina d’argento, sempre per l’edizione 2026, è andata a Lucio Sermarini.

La cerimonia è iniziata, come tradizione, con la consegna degli attestati a tutti i gruppi delle scuole cittadine che si sono mascherate nella mattinata del venerdì (anziché il giovedì grasso causa maltempo), poi si è proceduto all’assegnazione dei premi, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale oltreché, ovviamente, di tutto il direttivo dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”. Tra i ringraziamenti speciali dell’associazione, quelli al notaio Aleandro Allevi, a Monica Marini e a Nazzareno Cappelli che ha seguito come notaio il Carnevale in tante edizioni del passato. Non è mancato un ricordo del compianto Zelindo Boretti, storico protagonista del Carnevale ascolano.



Ed ecco i premiati del concorso ufficiale in assoluto e per gruppi mascherati divisi per categorie.

Gruppo vincitore assoluto: La bella Standa con 49 punti.

Categoria A: al primo posto L’ascula’ in pellegrinaggio se ne va, Sanda Rita s’accascia; al secondo posto Deviè esse l’uddema voce del palazzo e mo’ li lavore parte che sto…; al terzo posto Appiccia e smuorce e smonta li lemenarie che mo’ ‘rriva pure Carnevale!

Categoria B: al primo posto A quiss da na’ recchia gghie entra e da chell’addra gghie esce; al secondo posto E’ revelate; al terzo posto Ma iò li ciardi’ de che se lamenda Custandì.

Categoria C: al primo posto M’ cuoste più tu che nu somare a pasticci’; al secondo posto S’e’ rrevenate che li macchenett; al terzo posto Cabinovia Ascoli Monte Piselli.

Categoria D: al primo posto I so nu libbre apierte; al secondo posto La messa in piega; al terzo posto La cucina italiana – Nu patrimonio.

Categoria G: al primo posto kisch ce’ resquadra!; al secondo posto Nen arreveme a da lu rieste; al terzo posto Peste e corna.

Categoria OB (Omnia Bona): al primo posto La bella Standa punti ; al secondo posto Zitta va… porto na cappella!; al terzo posto Lu piane B De Lu Co.Tu.Ge..

Per la categoria Baby (da 0 a 10 anni): al primo posto Lu puzz senza funn: a pari merito tutti gli altri: La semara che scalla lu banche; Prima allampa può rresce lu sole: La gattara: Il cavallo bianco di Napoleone; Resparagna, resparagna… arriva la sorreca magna; Lu ragnitte; Cercasi Rumi disperatamente; La carica dei 101? No di 1!; Nicolocchio; Le galline di Venarotta non sanno più che fare con il puma nei paraggi cominciamo a tremare; E’ scappata la ciuetta & strilla la Mandracola.

PREMI E MENZIONI SPECIALI

La Mascherina d’oro 2025, come detto, è stata assegnata a Camillo Di Lorenzo, mentre la Mascherina d’argento è andata a Lucio Sermarini. Il Premio “Tonino Fanfulla – Ancaria d’Oro” è stato assegnato a Elenora Ritrecina, mentre il “Fanfullino d’Oro” è andato alla maschera “Il monello”. Il Premio Pignoloni 2026, in memoria di Ottorino Pignoloni, è stato assegnato a Daniele Peroni, mentre il Premio Sandro Riga 2026 al gruppo “Chella vicine a lu Dome”. Menzioni della giuria per i “baby” a I vecchietti, Fratelli Faini Gelati & panini; Pierino la peste. Menzioni del direttivo a Regina Elisabetta, Li presendose “gruppo Pineto”, la coppia di americani.

ISCRIZIONI E VOTAZIONI

Domenica prossima, 1 marzo, tutti gli iscritti all’associazione “Il Carnevale di Ascoli” potranno votare per eleggere il nuovo direttivo. Le iscrizioni saranno aperte nella stessa giornata delle votazioni, alla Bottega del Terzo settore dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

