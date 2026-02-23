L’operazione di ristrutturazione e ammodernamento del reparto, finanziata dalla Regione Marche, è stata illustrata questa mattina, 23 febbraio, ad Ancona, nella sede

ASCOLI PICENO – Un investimento da 1 milione e 300 mila euro per la riorganizzazione funzionale e strutturale dell’area di degenza della Cardiologia ed UTIC dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno. L’operazione di ristrutturazione e ammodernamento del reparto, finanziata dalla Regione Marche, è stata illustrata questa mattina, 23 febbraio, ad Ancona, nella sede della Regione Marche, alla presenza del presidente Francesco Acquaroli, dell’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, dell’assessore regionale al Bilancio Francesca Pantaloni, del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, del direttore generale dell’AST di Ascoli Piceno Antonello Maraldo e del direttore dell’Unità operativa Cardiologia e UTIC dell’ospedale Mazzoni Pierfrancesco Grossi.

L’intervento alla Cardiologia dell’ospedale Mazzoni prevede, tra le altre cose, camere singole e doppie con servizi igienici adeguati e spazi più accessibili per le persone con disabilità. Il progetto porterà i posti letto dagli attuali 18 (estendibili a 19) a 20 (estendibili a 21). A questi si aggiungono i 7 posti letto dell’Utic e i 2 del day hospital. Le nuove degenze saranno distribuite in 9 stanze doppie e 2 singole, queste ultime progettate anche per poter essere adibite a camere a pressione negativa. I lavori interesseranno esclusivamente l’area degenza della Cardiologia: l’UTIC, pur appartenendo alla stessa Unità Operativa Complessa, non sarà coinvolta direttamente.

Tutti gli interventi saranno realizzati senza interrompere le attività ospedaliere, garantendo continuità dell’assistenza ai pazienti e prestando particolare attenzione alla privacy, al comfort e alla qualità alberghiera delle camere. Gli impianti saranno rinnovati e aggiornati, con climatizzazione, gas medicali, illuminazione LED, chiamate infermieri, reti dati e sistemi antincendio, garantendo sicurezza e tecnologia all’avanguardia.

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio di potenziamento della cardiologia del ‘Mazzoni’. Negli ultimi mesi è stato rinnovato il laboratorio di emodinamica con angiografo di ultima generazione, attivo 24 ore su 24 per il trattamento dell’infarto miocardico acuto. A novembre è stato inaugurato il nuovo laboratorio di elettrofisiologia, con tecnologie avanzate per le aritmie e sistemi di videocomunicazione per formazione e confronto in tempo reale.

Il reparto nel 2025 ha effettuato 426 angioplastiche totali, di cui 113 primarie, 1169 coronarografie, 450 impianti di defibrillatori e pacemaker, 150 procedure di elettrofisiologia. I ricoveri sono stati circa 1800.

Il presidente Acquaroli ha espresso soddisfazione per l’iniziativa che rappresenta lo spirito che ha guidato l’azione della Regione in questi anni: “Da un lato abbiamo investito per realizzare nuove strutture ospedaliere, dove non era possibile recuperare quelle esistenti, dall’altro abbiamo destinato risorse per rigenerare e potenziare strutture e reparti già operativi. Questo reparto in particolare necessitava di un intervento significativo. Seppure in un periodo complesso per i bilanci della sanità, in tutta Italia, nelle Marche voglio evidenziare come le aziende sanitarie riescano, senza aver aumentato le tasse per i cittadini marchigiani, a garantire l’ordinaria operatività, ma anche a investire in tecnologia e nei reparti strategici per la competitività del sistema. Stiamo lavorando alla nuova riforma dell’emergenza-urgenza e a una rielaborazione dei dati sul fabbisogno sanitario, per aggiornare il piano sanitario e adeguare sempre meglio le prestazioni alle esigenze delle comunità”.

“Si rende oggi più moderno e funzionale un reparto che rappresenta un punto di riferimento fondamentale nella geografia sanitaria regionale”. Come ha evidenziato l’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro, “si tratta di un intervento che trasforma profondamente gli spazi: dalle stanze con troppi letti si passerà ad ambienti conformi alle normative vigenti, più confortevoli, moderni, maggiormente monitorati e, se necessario, con la possibilità di ampliare ulteriormente l’offerta sanitaria attraverso alcuni posti aggiuntivi. Non è soltanto un intervento edilizio, ma un vero investimento sulla qualità complessiva dell’assistenza. Camere più accoglienti, maggiore attenzione alla privacy, impianti rinnovati e tecnologie aggiornate consentiranno di rispondere in modo più adeguato alla complessità dei pazienti cardiologici, in un reparto che già oggi esprime numeri importanti, competenze di alto livello e un’intensa attività interventistica.

“L’obiettivo è rendere il reparto ancora più performante rispetto a quanto già non sia, valorizzando il lavoro dei professionisti sanitari che operano con preparazione, responsabilità e dedizione”.

“La riqualificazione della Cardiologia del Mazzoni è un intervento che considero particolarmente importante per Ascoli – ha rimarcato l’assessore al Bilancio, Francesca Pantaloni -. Parliamo di un reparto che ogni giorno accoglie centinaia di pazienti, che rappresenta un punto di riferimento per il territorio e che merita spazi adeguati alla professionalità di chi ci lavora. Con questo investimento miglioriamo le condizioni di degenza, rendiamo gli ambienti più moderni e più accessibili, e rafforziamo un presidio sanitario strategico per il Piceno. La nostra scelta è investire dove c’è bisogno, sostenere i reparti che fanno la differenza, garantire ai cittadini servizi all’altezza delle loro aspettative

“Il presidente Francesco Acquaroli lo aveva promesso durante la sua ultima visita, ora il finanziamento è realtà: sono molto felice per gli 1,3 milioni di euro destinati dalla Regione Marche alla ristrutturazione e all’efficientamento del reparto di Cardiologia dell’Ospedale Mazzoni”. Così il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. “Grazie a queste risorse, potremo ulteriormente migliorare un reparto fondamentale del nosocomio cittadino, che svolge un lavoro prezioso per la comunità ascolana e del circondario. Ringrazio, dunque, il presidente Acquaroli, nonché gli assessori Paolo Calcinaro e Francesca Pantaloni, per la grande attenzione riservata al nostro territorio e alla salute dei cittadini”.

“Il finanziamento concesso dalla Regione Marche per i lavori in cardiologia al ‘Mazzoni’ – evidenzia il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – giunge al termine di un processo di valutazione che ha tenuto conto dello stato dei luoghi, ma anche della presenza di tecnologie e professionisti di elevato livello. Lo stesso assessore Calcinaro ha avuto modo di rilevare lo stato attuale dei luoghi, che necessitano di un intervento strutturale. Ringrazio dunque lui, il presidente Acquaroli e l’intera giunta regionale per il finanziamento accordato. Sarà premura della direzione, avendo già il progetto esecutivo, avviare la gara per i lavori e per la loro conclusione in uno stretto arco temporale, auspicabilmente nel 2027”.

“Si tratta di un upgrade fondamentale per la Cardiologia di Ascoli – ha affermato il direttore Pierfrancesco Grossi – un investimento doveroso nei confronti della popolazione. Questo reparto, infatti, riesce a far fronte a quasi 2.000 pazienti l’anno. Questo ammodernamento ci avvicina sempre di più a un modello di ospedale contemporaneo: tutte le stanze saranno a due posti letto con bagno annesso, garantendo maggiore comfort e privacy, e saranno realizzate anche stanze a pressione negativa per accogliere in sicurezza i pazienti colpiti da infarto. Una cardiologia, dunque, pienamente allineata agli standard e alle esigenze dell’epoca in cui viviamo”.

