ASCOLI PICENO – Sabato 28 febbraio, con la visita al Forte Malatesta e al Museo dell’Alto Medioevo, è in programma il terzo appuntamento della dodicesima edizione del progetto “Camminata dei musei”.

La manifestazione è dedicata a conoscere meglio e visitare una struttura che fa parte della rete museale del Comune di Ascoli Piceno. Il Forte Malatesta è una delle architetture fortificate rinascimentali più importanti e spettacolari in Italia e uno dei siti monumentali più affascinanti della città delle cento torri.

Il Museo dell’Alto Medioevo espone i preziosi corredi della necropoli longobarda di Castel Trosino.

Il programma dell’iniziativa di sabato 28 febbraio prevede il ritrovo dei partecipanti alle 14,45 in Piazza Matteotti. A seguire, con l’ausilio di una guida turistica abilitata, la visita al Forte Malatesta e al Museo dell’Alto Medioevo.

L’iniziativa, aperta a un massimo di 40 persone, è promossa dall’Unione Sportiva Acli – Comitato provinciale Ascoli Piceno/Fermo

La manifestazione è resa possibile dal sostegno economico di Comune di Ascoli Piceno e di Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e dalla collaborazione di Ascoli Musei.

Per partecipare occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509, entro il 27 febbraio, indicando il proprio nome e cognome.

