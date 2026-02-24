Ad ogni bimbo è stato consegnato un pensiero dentro una piccola carrozza, un dono da parte del Comune da poter spendere nelle attività del paese

ROCCAFLUVIONE – Il tradizionale appuntamento annuale, avvenuto sabato 21 febbraio, dà il benvenuto ai piccoli nuovi cittadini del Comune di Roccafluvione. Il Sindaco Emiliano Sciamanna ha ringraziato i genitori per aver creato la cosa più bella che potessero fare: mettere al mondo nuove vite. In oltre ha parlato di futuro, la speranza che questi piccoli cittadini possano rappresentare la speranza per un mondo migliore, grazie all’ educazione delle famiglie, al mondo scuole, del lavoro.

Un pomeriggio intimo e delicato , a tema fiabesco. Una scenografia “magica” con una carrozza a forma di zucca che simbolicamente ha rappresentato il Viaggio verso un futuro meraviglioso come fu per Cenerentola .

Ad ogni bimbo è stato consegnato un pensiero dentro una piccola carrozza, un dono da parte del Comune da poter spendere nelle attività del paese.

Un appuntamento che tornerà il prossimo febbraio e che accoglierà nuove piccole vite.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.