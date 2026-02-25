ASCOLI PICENO – Chiusa ufficialmente l’edizione 2026, ora il Carnevale di Ascoli si proietta già verso il futuro. Quella di domenica prossima 1 marzo, infatti, sarà l’ultima giornata a disposizione, per tutti i cittadini, per iscriversi all’associazione “Il Carnevale di Ascoli” per l’anno in corso. Un passaggio importante perché poi, a giugno, tutti gli iscritti all’associazione potranno votare per eleggere il nuovo direttivo. Chi vorrà iscriversi, dunque, potrà recarsi nella giornata di domenica prossima, 1 marzo, alla Bottega del Terzo settore, in corso Trieste ad Ascoli, nei seguenti orari: nella mattinata dalle ore 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.

Anche l’edizione 2026 del Carnevale di Ascoli ha fatto registrare dati molto importanti sui propri canali social. Sulla pagina Facebook sono state, complessivamente, 5 milioni 113.339 le visualizzazioni, 207.392 le interazioni con i post (reactions, commenti e condivisioni ai post della pagina), 1.491 i nuovi “follower” e 140.223 le visualizzazioni dei video. Per quel che riguarda il profilo Instagram, le visualizzazioni di contenuti sono state 2 milioni 530.321 con 145.810 utenti unici raggiunti, 18.575 visite al profilo, 26.127 interazioni con i post effettuate da 18.152 account,

1.326 contenuti pubblicati sul profilo (tra post, storie e reel). Infine per il canale Whatsapp sono stati 7.534 account raggiunti e 1.845 nuovi iscritti che ora salgono in totale a 4.637.

