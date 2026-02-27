SPINETOLI – Ci saranno anche i ragazzi della Locanda Centimetro Zero di Pagliare, tra i protagonisti domenica 1 marzo della puntata di Linea Verde (RaiUno, ore 12,20), dedicata al Piceno ed ai suoi carnevali storici, condotta da Fabio Gallo e Margherita Granbassi coadiuvati dal mitico Peppone, con la food editor Ilaria Cappellacci (abruzzese di origine ma marchigiana d’adozione) in veste di collaboratrice per l’occasione.

Una puntata ricca di spunti e vetrina d’eccezione per il nostro territorio e le sue punte di diamante, ovvero il connubio arte-storia-cultura-enogastronomia quale chiave di volta per la valorizzazione di un turismo di qualità in grado di rivitalizzare il tessuto economico ed occupazionale del Piceno.

Con le telecamere della Rai guidate dal regista Ciro D’Aniello focalizzate in particolare sui carnevali storici piceni, e con Grottammare perla dell’Adriatico sullo sfondo con il suo “arancio biondo”, varietà locale riscoperta oramai da qualche lustro, la parte del food è stata riservata come si diceva alla Locanda Centimetro Zero di Pagliare. Con i ragazzi impegnati a preparare i dolci tipici di carnevale ed in particolare i ravioli di castagne insieme al loro amico chef GianMarco Di Girolami, l’occhio di Linea Verde si è anche soffermato sulla sedia che gli stessi ragazzi hanno realizzato in onore del programma di RaiUno.

Una bella soddisfazione, l’ennesima, per i ragazzi della Locanda e per Emidio Mandozzi e Roberta D’Emidio che da oltre dieci anni portano avanti quella che all’inizio era solo una scommessa e che negli anni è diventata una delle realtà socioeconomiche più apprezzate del Piceno. Un progetto dove l’agricoltura a “centimetro zero” del territorio si sposa con una ristorazione di qualità oramai conosciuta anche fuori dal Piceno, e dove la cultura gastronomica è diventata base di un’identità territoriale che ha travalicato i confini, intesi non solo in termini geografici ma anche e soprattutto sociali, laddove la disabilità è diventata perno intorno al quale ruotano le emozioni. E l’interessamento di un programma cult della Rai come Linea Verde è l’ennesimo esempio di un’attenzione sempre crescente che questo progetto crea intorno a sé ed in grado di catalizzare il convinto coinvolgimento di molti.

