Amandola (FM) – Sabato 28 febbraio 2026 e Domenica 1 Marzo 2026 al via la 7^ edizione “Diamanti a Tavola – Festival del Tartufo Nero Pregiato di Amandola e dei prodotti tipici dei Sibillini” Appuntamento con tre convegni ed una sessione pratica di approfondimento dedicata al tartufo nero pregiato, con appuntamenti tecnici e divulgativi rivolti a operatori del settore, appassionati e cittadini. L’iniziativa rientra nelle azioni di informazione del CSR Marche 2023/27 – Intervento SRH04 – Annualità 2024 organizzati da Partners in Service srl, titolare del CEA Ambiente e Mare, R. Marche, riconosciuto Organismo di Consulenza aziendale per le Imprese Agricole e Forestali – Sviluppo Aree Rurali e Qualità delle Produzioni R. Marche MASAF /ISMEA in collaborazione con il Comune di Amandola, ATAM Associazione Tartufai dei Monti Sibillini.

Il programma prevede per la giornata di Sabato 28 febbraio 2026 due momenti principali: una sessione pratica in tartufaia al mattino e un convegno tematico con focus su coltivazione, filiera, abbinamenti gastronomici e opportunità legate alla Legge del Benessere n..232023

Ore 9:30 – Sessione pratica “Tecniche di coltivazione del Tartufo Nero Pregiato – Tuber melanosporum”presso Tartufaia – Comune di Amandola (FM). Il luogo incontro: Ufficio Turistico – Loggiato Piazza Risorgimento, Amandola (FM) Ingresso gratuito su prenotazione: 351.8737873 o mail: [email protected].

La mattinata sarà dedicata agli aspetti tecnici e agronomici della coltivazione del tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum), con il coinvolgimento delle aziende del territorio. Interverranno Cristiano Peroni, Responsabile Centro Tartuficoltura delle Marche – AMAP Agenzia “Marche Agricoltura Pesca” e Alberto Mandozzi, Esperto micologo e Presidente ATAM Sibillini – Associazione Tartufai dei Monti Sibillini.

Ore 12:15 – Convegno “Valorizzazione del Tartufo Nero Pregiato e dei prodotti tipici dei Sibillini: azioni e opportunità alla luce della Legge del Benessere (L.R. n. 23 del 07/12/2023)” Presso Casa del Parco – Via Indipendenza 73, Amandola (FM). Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di: Adolfo Marinangeli, Sindaco del Comune di Amandola (FM), Giovanni Annessi, Vice Sindaco del Comune di Amandola (FM) A seguire gli interventi di: Barbara Zambuchini, Biologa Nutrizionista – Partners in Service srl “Legge del Benessere (L.R. n. 23 del 07/12/2023)”, Alberto Mandozzi, Esperto micologo e Presidente ATAM Associazione Tartufai dei Monti Sibillini che illustrerà “Tartufo nero pregiato”. Infine Leonardo Sghetti, Esperto di Enogastronomia ed Oleologo con “La cucina italiana patrimonio immateriale dell’umanità: Il Tartufo nero pregiato fresco”. Parteciperà inoltre Samuele Bruni dell’Azienda Agricola “Le Sibile”.

Sarà coinvolto Davide Camaioni, Chef e vincitore “Tartufo Award 2024” alla 59ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna con lo show cooking “Il Tartufo nero pregiato in abbinamento ai prodotti dei Sibillini”.

Domenica 1 marzo 2026 prosegue il programma con una giornata interamente dedicata al rapporto tra tartufo nero pregiato, promozione territoriale, turismo esperienziale e benessere.

Ore 9:45 presso la Sala Consiliare del Comune di Amandola (FM) con il convegno dal titolo “Marketing territoriale e turismo esperienziale: tartufo nero pregiato”. I saluti istituzionali saranno affidati ad Adolfo Marinangeli, Sindaco del Comune di Amandola (FM), Giovanni Annessi, Vice Sindaco del Comune di Amandola (FM) e Maria Rita Grazioli, Assessore al Turismo del Comune di Amandola (FM). A moderare l’incontro sarà Biologa Barbara Zambuchini, Partners in Service srl “CEA Ambiente e Mare” R. Marche. Nel corso del convegno interverrà Alberto Mandozzi, Esperto Micologo e Presidente ATAM Associazione Tartufai dei Monti Sibillini, con l’intervento “I tartufi nella storia – Aspetti naturalistici e fattori sociali”. Seguirà l’intervento di Roberto Ferretti, Presidente dell’Associazione “Agriturismo-Marche Turismo Relazionale Integrato APS”, dal titolo “I tartufi nella storia – Aspetti gastronomici e tradizioni”. Chiuderà la sessione Luca Giacomozzi, Agronomo esperto di Qualità e Sicurezza Alimentare, con l’approfondimento “Truffle experience: una risorsa preziosa per il marketing territoriale”. Alle conclusioni interverrà Michele Boscagli, Presidente dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo.

Ore 12:15 presso la Casa del Parco, in Via Indipendenza 73 ad Amandola (FM), con il convegno “Il diamante dei Sibillini: territorio, turismo e salute”, dedicato al tema della Legge del Benessere (L.R. n. 23 del 07/12/2023). I saluti istituzionali saranno affidati ad Adolfo Marinangeli, Sindaco del Comune di Amandola (FM), e a Maria Rita Grazioli, Assessore al Turismo del Comune di Amandola (FM).

Nel corso dell’incontro interverrà Barbara Zambuchini, Biologa Nutrizionista, Partners in Service srl, con l’intervento “La Legge Regionale n. 23/2023: nuove prospettive per il benessere e la qualità della vita”. Seguirà l’intervento di Alberto Mandozzi, Esperto micologo e Presidente ATAM Associazione Tartufai dei Monti Sibillini, dedicato al “Tartufo Nero Pregiato”. A seguire prenderà la parola Roberto Ferretti, Presidente dell’Associazione “Agriturismo-Marche Turismo Relazionale Integrato APS”, con l’intervento “Tuberturismo: il tartufo come motore di sviluppo locale”. Concluderà Emidio Angellozzi dell’Azienda Angellozzi Tartuficoltura. Sarà coinvolto Davide Camaioni, Chef e vincitore “Tartufo Award 2024” alla 59ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna con lo show cooking “Valorizzazione del tartufo nero pregiato a tavola”.

L’iniziativa si inserisce nel programma del Festival “Diamanti a Tavola” e rappresenta un’importante occasione di confronto e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di promuovere il tartufo nero pregiato come eccellenza locale e leva di sviluppo turistico ed economico.

L’Azione informativa è rivolta a tutti i cittadini ed in particolar modo agli addetti del settore agricolo e alimentare operanti sul territorio regionale, agli imprenditori agricoli e ai membri della famiglia agricola, ai proprietari di aziende di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali.

Cofinanziato nell’ambito del CSR Marche 2023- 2027- Azioni di informazione – Intervento SRH04 n. 249 – 27/03/2024 – Annualità 2024 Partners in Service srl – ID 77402 Decreto n. 52/CIM del 29/01/2025.

Si ringraziano: Cristiano Peroni, Responsabile Centro Tartuficoltura delle Marche – AMAP “Agenzia “Marche Agricoltura Pesca” e la dott.ssa Francesca Saverini, Direttrice AMAP Agenzia “Marche Agricoltura Pesca”, Alberto Mandozzi – Presidente ATAM Associazione Tartufai dei Monti Sibillini, Davide Camaioni, Chef e vincitore del “Tartufo Award 2024” alla 59ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, Emidio Angellozzi dell’Azienda Angellozzi Tartuficoltura e Samuele Bruni dell’Azienda Agricola “Le Sibille” ed i relatori tutti.

