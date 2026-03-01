ASCOLI PICENO – Il quarto incontro della rassegna ‘Conversazioni’, dal titolo “Memoria, Pianificazione e Modernizzazione della Città tra il 1930 e il 1960” si terrà giovedì 5 marzo 2026 alle ore 18 nella suggestiva sede di Palazzo Bazzani (ingresso da Via Afranio 25 – Ascoli Piceno). Evento aperto a tutti senza prenotazione. Contributo di partecipazione consigliato 4 euro Iscritti FAI, 6 euro Non iscritti.

Il quarto appuntamento della rassegna esplora l’evoluzione della città nel periodo 1930–1960, una fase storica profondamente segnata dalla ricostruzione postbellica e dalla ridefinizione complessiva della sua identità. Gli edifici distrutti durante il conflitto vengono ricostruiti come luoghi e simboli della memoria collettiva, mentre la realizzazione di nuovi quartieri, infrastrutture, luoghi di culto e spazi verdi contribuisce a delineare il volto della città moderna.

L’incontro propone inoltre un confronto tra le trasformazioni urbanistiche ascolane e le politiche di ricostruzione e pianificazione attuate in altri contesti nello stesso arco temporale, offrendo una riflessione sulla crescita urbana, attraversata da tensioni e contraddizioni, sospesa tra memoria, tradizione e innovazione.

L’incontro sarà a cura della docente Enrica Petrucci e della docente Sara Cipolletti.

Con questa iniziativa, la Delegazione FAI di Ascoli Piceno intende promuovere un percorso di conoscenza e riflessione sulla cultura del Novecento, valorizzando le personalità, i luoghi e le idee che hanno contribuito a definire la modernità ascolana e italiana.

