SAN BENEDETTO DEL TRONTO- l’Ascoli vince 1 a 0 con il gol di Corazza, vince dopo 99 anni a San Benedetto, a 40 dall’ultimo derby.

Ora l’Ascoli è a meno 4 dall’Arezzo capolista e seconda in solitaria.

Il tecnico dell’Ascoli, Tomei: “Era una partita particolare, di nervi, i primo tempo abbiamo cercato di renderla più lineare possibile. Siamo bravi nel palleggio e faccio i complimenti ai ragazzi, mi è piaciuta la maturità con la quale hanno giocato. In uno stadio pieno e caldo. Faccio l’in bocca al lupo alla Samb hanno dei valori. Nel secondo tempo sappiamo che abbiamo sfruttato le nostre qualità, sono contento per Corazza, esempio di questo gruppo. Tengo molto a tutti e lui è un giocatore di area di rigore. Il pareggio sarebbe stato giusto? I derby sono così la pesantezza della partita è importante, normale che possa uscire una partita bloccata. Ho la fortuna di avere ottimi cambi, Silipo su tutti ha cambiato la partita. Sono entrati entrambi bene, la differenza di avere un grande gruppo è questa. Ogni partita è dura, i ragazzi hanno capito questa cosa.

L’espulsione di Dalmazzi? Pesa sul risultato finale, noi amiamo dominare il gioco e con un uomo in meno si fa ancora più fatica a venirci a prendere. All’andata però nonostante fossero in dieci ci avevano messo in difficoltà. Derby corretto, non era semplice. Arezzo e Ravenna? Pensiamo partita per partita”.

