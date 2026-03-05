E’ previsto il consolidamento strutturale dell’impalcato di copertura e inserimento di cordoli in acciaio e tanto altro

ACQUASANTA TERME – La conferenza permanente ha dato il via libera all’intervento di riparazione del danno e rafforzamento locale della chiesa di Santa Maria Maddalena ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno.

Le pareti perimetrali sono in muratura di pietre e sono completamente intonacate sia all’interno che all’esterno; le pareti dell’abside sono invece in blocchi di travertino faccia a vista nella parte esterna, così come è faccia a vista la finitura del campanile. La copertura è a due falde, con orditura lignea e pianelle in laterizio, completate con manto di copertura in coppi.

E’ previsto il consolidamento strutturale dell’impalcato di copertura e inserimento di cordoli in acciaio, l’inserimento di un cordolo reticolare in sommità dei muri perimetrali, lo smontaggio di parte della muratura sommitale per piano di posa cordolo, la stabilizzazione del campanile a vela mediante precompressione verticale previo smontaggio degli elementi decorativi posti sulla sommità, la cerchiatura delle colonne dell’arco del campanile attraverso l’inserimento di collari metallici e il rinforzo degli archi trionfali mediante placcaggi con fasce di tessuto in fibra di acciaio. Il costo dell’intervento è di 482.296,92 euro.

“Proseguiamo con quel cambio di passo che ci porta ad ottenere questi importanti risultati e la tutela del nostro patrimonio storico e religioso- dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli – Voglio ringraziare il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Sante Stangoni per la loro collaborazione”.

Il sindaco Sante Stangoni aggiunge che “Questa chiesa di grande importanza si trova nel cuore del capoluogo. Insieme alla chiesa di San Giovanni, è una delle due chiese principali del centro storico di Acquasanta Terme. Gran parte dei lavori di riparazione post sisma sono in fase avanzata. Era fondamentale intervenire e ristrutturare questa chiesa, situata vicino al municipio, che verrà demolito entro 23 mesi. È essenziale restituire alla cittadinanza il capoluogo per intero, sia per la ricostruzione privata, sia per quella pubblica, sia per quello che riguarda le chiese”.

