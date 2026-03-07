Sarà un momento di confronto aperto e informale, pensato per ascoltare la città e costruire insieme un modo diverso di fare politica: partecipato, trasparente e radicato nei bisogni reali delle persone

ASCOLI PICENO – Il comitato civico Ascolto & Partecipazione invita tutte le cittadine e tutti i cittadini all’incontro pubblico che si terrà martedì 12 marzo, presso il Bar del Corso in Corso Mazzini ad Ascoli Piceno.

Sarà un momento di confronto aperto e informale, pensato per ascoltare la città e costruire insieme un modo diverso di fare politica: partecipato, trasparente e radicato nei bisogni reali delle persone.

Durante l’iniziativa sarà possibile incontrare i consiglieri comunali Andrea Dominici, Marta Luzi ed Emidio Nardini e il consiglio direttivo, sarà inoltre possibile tesserarsi e così contribuire al rafforzamento di un percorso civico che oggi rappresenta la seconda forza dell’opposizione in Consiglio comunale e la quinta lista più votata alle ultime elezioni amministrative.

La forza di Ascolto & Partecipazione nasce dal basso, da un impegno autentico che rifiuta le logiche di partito, le strutture chiuse e le appartenenze obbligate. È un progetto aperto, inclusivo, che mette al centro le persone e la loro volontà di partecipare alla vita pubblica con serietà, spirito civico e desiderio di cambiamento.

L’incontro del 12 marzo sarà l’occasione per avviare insieme un impegno politico concreto e condiviso, aperto a chiunque voglia contribuire alla costruzione di una città più giusta, più trasparente e più partecipata.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.