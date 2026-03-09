Un’iniziativa resa possibile anche grazie al contributo degli Ultras 1898 per i materiali e la vernice e al supporto dell’amministrazione comunale

FOLIGNANO – Il volto di Luca Bernabei, la sua maglia numero 9 della Vigor Folignano e i colori che sfidano l’oblio. Uno scorcio di via Cuneo, al confine tra Villa Pigna e Folignano, si è trasformato in uno spazio dedicato al ricordo del giovane scomparso a soli 21 anni.

Gli amici di Luca Bernabei hanno scelto i colori per fermare il tempo, affidando all’artista Mattia Gaspari “Mela” il compito di ritrarre Luca con la sua maglia numero 9 della Vigor Folignano. «Volevamo ricordarlo per tutta la comunità», spiegano i ragazzi commossi. «Oggi lo sentiamo più vicino». Un’iniziativa resa possibile anche grazie al contributo degli Ultras 1898 per i materiali e la vernice e al supporto dell’amministrazione comunale.

La storia di Luca ha attraversato il Piceno come un’onda di commozione profonda. Durante i mesi della sua durissima battaglia contro la malattia, l’intero territorio si era stretto attorno a lui e alla sua famiglia, a mamma Natascia, papà Ermanno e alla sorella Giorgia, con una partecipazione straordinaria. Le società e le tifoserie dell’Ascoli e della Sambenedettese avevano promosso raccolte fondi per sostenere le ingenti spese mediche. La notizia della sua scomparsa, avvenuta la mattina del 25 ottobre, a soli 21 anni, ha lasciato un vuoto colmo di silenzio e dolore. La sua è stata una vita piena di sogni e desideri strappata via troppo presto. Luca amava giocare a calcio. Aveva militato nelle giovanili dell’Ascoli, a Monticelli e aveva da poco firmato per la Vigor Folignano. Quella tremenda malattia però lo ha costretto a lasciare il campo.

Le parole dei genitori, della sorella e della cugina Giada testimoniano un affetto che non svanisce: «Un gesto importante, i ragazzi non ci hanno mai lasciati soli. Ringraziamo anche il sindaco Matteo Terrani». Da oggi, via Cuneo non è solo una strada, ma un luogo dove la dolcezza e il coraggio di Luca continueranno a splen

