ASCOLI PICENO – Gabriele Gori, all’undicesimo sigillo stagionale (compreso il gol di Rimini) ha parlato così in conferenza stampa al termine di Ascoli-Ravenna:

“E’ stato un gol cercato perché nel primo tempo ho provato in tutti i modi a segnare, sia coi compagni che con iniziative personali, l’obiettivo di stasera erano i tre punti contro un Ravenna di tutto rispetto, che è stato per tanto tempo sopra di noi in classifica. Stasera abbiamo dato una lezione di calcio, con tutto il rispetto per l’avversario. Al di là del mio score personale, mi piace dire che il gol più bello è quello che devo ancora realizzare, dobbiamo pensare al nostro campionato, mancano ancora diverse partite da qui alla fine e ce la giochiamo. Non ci poniamo limiti, proviamo a vincerle tutte e tireremo le somme alla fine. E’ vero, è stata una settimana incredibile, i tifosi ci hanno sostenuto prima e dopo il derby con la festa al Picchio, sono stati strepitosi, da Serie A, andiamo avanti così, tutti insieme. Anche quello che hanno fatto oggi è un qualcosa che ti resta dentro per sempre, questi sono gesti che ti segnano. Dobbiamo continuare ad essere sinergici con loro, non sarà difficile perché esprimiamo un calcio strepitoso”.

