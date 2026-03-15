GUBBIO – L’Ascoli non si ferma più. Nella 32ª giornata del girone B, la squadra di Tomei espugna il “Barbetti” con un netto 3-1, centrando la diciannovesima vittoria stagionale e portandosi a sole due lunghezze di distanza dalla capolista Arezzo (fermata sul pari dal Perugia). Una prova di forza, maturità e cinismo che lancia un segnale chiarissimo al campionato in vista della volata finale.
Il doppio episodio dei rigori, confermati dal FVS, e siglati da Gori e la rete di Oviszach appena entrato regalano un successo importantissimo al Picchio, unico neo l’ammonizione di Nicoletti che salterà il big match con l’Arezzo
Le parole di mister Tomei nelle interviste post gara: ““Sapevamo che sarebbe stata una gara dura, fisica e che il Gubbio è un avversario difficile da affrontare in casa. Sono molto contento della prestazione dei ragazzi, in queste ultime partite stiamo imparando che, quando intervengono situazioni nervose e la gara si fa sporca, teniamo botta, mi riferisco a quando loro hanno inserito tanti trequartisti e punte. Nel primo tempo avremmo potuto capitalizzare qualche occasione in più e nel secondo tempo, quando la gara è diventata sporca, siamo stati molto bravi a calarci nella situazione.
L’infortunio di D’Uffizi è nulla di che, una distorsione. Oggi era molto importante portare a casa i tre punti perché domenica riposiamo, approfitteremo per ricaricare le batterie perché nelle ultime settimane a livello nervoso e fisico abbiamo speso molto.
La card che ha decretato il primo rigore? Complimenti al mio staff, ho ascoltato anche D’Uffizi, che era sicuro del fallo subìto. In genere, quando sono lontano dall’azione, tendo a non giocare la card perché i giocatori sono in trance agonistica e possono consigliarti male.
A Nicoletti non do tante colpe per l’ammonizione, dalla panchina io gli dicevo una cosa, i ragazzi gliene dicevano un’altra ed è andato in confusione, può succedere, dispiace perché era in diffida.
Due punti di distacco dal vertice? Non si può ragionare guardando troppo avanti, bisogna pensare alla prossima, marzo è un mese fondamentale per tutti, il nostro obiettivo è la prossima sfida, quindi l’Arezzo. Questo è un campionato equilibrato per il vertice, per i playoff e i playout, si deciderà all’ultimo. Ci riposiamo e poi ci prepareremo per la prossima.
I ragazzi sanno che è fondamentale giocare davanti al nostro popolo, oggi sembrava d’essere in casa, sono molto contento di aver fatto trascorrere ai tifosi una buona domenica”.
Enrico Oviszach in sala stampa ha commentato il suo primo gol con la maglia dell’Ascoli e il momento di forma della squadra:
“Sono soddisfatto per questo primo gol, lo aspettavo da tanto, sono rimasto sempre sul pezzo, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato, sono felice anche per come la squadra mi ha festeggiato in campo. Mi sento un giocatore duttile, giocare a sinistra per un destro come me offre più soluzioni, a destra chiaramente va bene lo stesso, è un modo diverso di giocare. Intanto spero di essere chiamato in causa sempre più spesso per aiutare la squadra.
La nostra consapevolezza non è mai mancata, anche quando eravamo a meno dodici dalla vetta. Abbiamo semplicemente lavorato sulle piccole lacune che c’erano e questi sono i risultati, non dobbiamo mollare nulla, ora più che mai non dobbiamo abbassare l’attenzione, ora ci godiamo la sosta e poi penseremo al big match.
Per una squadra è sempre un piacere avere tutti i tifosi al seguito, in casa e in trasferta, oggi sembrava d’essere in casa, li ringraziamo sperando di festeggiare alla fine tutti insieme”.
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