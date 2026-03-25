ASCOLI PICENO – Passato il libro di marzo è già tempo del prossimo per il gruppo di lettura ad Ascoli della Libreria Prosperi, “Tra le pagine del giovedì”! Il 16 aprile alle ore 18, infatti, si parlerà del romanzo La rappresaglia di Laudomia Bonanni, pubblicato da Cliquot in una nuova edizione a cura di Laura Fortini.

L’incontro è aperto a tutti, sia in presenza in libreria sia da remoto.

Chi fosse interessato a partecipare o ricevere altre informazioni può scrivere a [email protected] o tramite whatsapp (+39 3291979667).

Nel gelido inverno abruzzese del ’43, al mutare degli eventi dopo l’armistizio, un gruppetto di fascisti di paese abbandona le proprie case alla volta di un eremo di montagna, e nel fitto dei boschi cattura una partigiana ormai agli ultimi giorni di gravidanza. Il tribunale di guerra del campo ne decreta la fucilazione, ma non è così facile, perché all’eremo giunge un prete che vuole accompagnare la condannata fino al giorno dell’esecuzione, e perché la “Rossa”, che da donna ribelle e futura madre si fa beffe di quei figuranti inconsapevoli – ma a suo giudizio colpevoli – del virile teatrino sociale eretto nel Ventennio, diviene simbolo della parte mancante in ciascuno di loro, del femminile che occorrerebbe al mondo per risorgere, mentre i principi e i valori di poco tempo prima, all’apparenza così saldi, rapidissimi si sgretolano lasciando negli animi nient’altro che macerie.

Completato a metà degli anni Ottanta ma pubblicato postumo soltanto nel 2003, La rappresaglia è l’ultimo romanzo di Laudomia Bonanni e la sua opera più cruda e tormentata; la scrittura, mai stata tanto violenta, nervosa e acuminata, è strumento possente che come un piccone abbatte le contrapposizioni di facciata – bene e male, giusto e sbagliato, “rosso” e “nero” –, sfonda il muro che separa il passato dal presente e mette prepotentemente ogni lettore, uomo o donna, di fronte alla sua intima potenza e fragilità.

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