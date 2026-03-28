L’emarginazione degli anziani crea un vuoto che, paradossalmente, danneggia proprio i più giovani. Senza il confronto con chi è venuto prima, i ragazzi rischiano di vivere in un eterno presente, senza prospettiva e senza memoria

ASCOLI PICENO – Esistono storie che superano i confini di un campo di calcio capaci di segnare un punto a favore dell’umanità prima ancora che del risultato sportivo. È la sfida impossibile tra il signor Biancucci Franco , 92 anni di tempra, saggezza e una vita da emigrante in Venezuela e Simone D’Uffizi, giovane talento dell’Ascoli appena ventenne. Oltre settantadue anni di differenza che svaniscono al fischio d’inizio di un’amicizia nata per caso, ma destinata a insegnare molto alla città di Ascoli e soprattutto ai giovani, contro la cultura dello scarto.

In una società moderna che spesso commette l’errore di considerare l’anziano come un peso, questa storia agisce come un corto circuito necessario. Dimentichiamo troppo spesso che una società senza radici è una società che vola via al primo colpo di vento. Mettere da parte chi ha vissuto significa privarsi di una bussola fondamentale per navigare nell’arcipelago delle incertezze. .

Vedere i due confrontarsi con l’energia di due ragazzini è la prova vivente che la forza non è solo una questione di muscoli o di fiato. È una scintilla interiore. Biancucci non “assiste” passivamente: lui partecipa, consiglia, sostiene. Il suo apporto emotivo al giovane atleta è prezioso quanto quello tecnico di un allenatore. Sono due vasi comunicanti Biancucci Franco indica la rotta ed il giovane calciatore D’Uffizi ascolta per correre verso il futuro.

L’emarginazione degli anziani crea un vuoto che, paradossalmente, danneggia proprio i più giovani. Senza il confronto con chi è venuto prima, i ragazzi rischiano di vivere in un eterno presente, senza prospettiva e senza memoria. Questo scambio emotivo è il vero antidoto alla solitudine: “È diventato come un figlio per me”, dicono gli occhi fieri di Biancucci.

Questa è una lezione di vita per tutti noi, che il giovane calciatore ha dato a tutti noi, con la sua gentilezza e dolcezza. In un mondo che corre veloce, fermarsi ad ascoltare chi ha novant’anni di storia non è una perdita di tempo, ma l’unico modo per non perdere la strada ed i giovani dovrebbero prendere esempio da questa strana ma bellissima coppia.

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