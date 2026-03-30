MONTEMONACO – A Montemonaco si compie un passo decisivo nel percorso di ricostruzione post-sisma,

grazie a due approvazioni, quella dei progetti relativi alla ex caserma dei Carabinieri e della

scuola “Don Albertini.

Il primo sulla ex caserma, oggi destinata a case popolari, ha ricevuto il via libera della

Conferenza regionale, per un manufatto storico fortemente lesionato dal sisma del

2016/2017, situato in via Italia, composto da tre unità e caratterizzato da murature antiche

in pietrame che, in più punti, hanno mostrato carenze di connessione e lesioni diffuse.

L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha valutato positivamente la congruità tecnico-economica

del progetto, che ammonta a 1.300.000 euro.

«Complessivamente, i due interventi rappresentano un tassello rilevante nel programma

di ricostruzione di Montemonaco, che pone l’accento su strutture strategiche per la vita

sociale del borgo – conferma il commissario straordinari, Guido Castelli -. Da un lato gli

alloggi pubblici ricavati nello storico edificio dell’ex caserma, dall’altro la scuola destinata

a tornare punto di riferimento educativo e comunitario dell’area montana. Questa è la

strada giusta non solo per questo piccolo borgo montano, ma per tutto il territorio interno

colpito dal terremoto. Ringrazio Comune, Usr e la Regione Marche guidata dal presidente

Acquaroli per il grande lavoro svolto finora».

“Accogliamo con grande soddisfazione queste importanti approvazioni, che rappresentano

un passo concreto e significativo nel percorso di rinascita della nostra comunità. Il recupero

dell’ex caserma e l’intervento sulla scuola Don Albertini non sono solo opere edilizie, ma

investimenti sul futuro di Montemonaco: sulla qualità della vita, sui servizi e sulla coesione

sociale del nostro territorio. Ringrazio tutte le istituzioni, il Presidente Acquaroli, il

Commissario Castelli, l’ USR e gli uffici coinvolti per il lavoro svolto. Continueremo a

collaborare con determinazione affinché questi progetti si traducano rapidamente in

risultati concreti per i cittadini” dichiara il sindaco Francesca Grilli.

Nel dettaglio, il progetto della ex caserma prevede un insieme articolato di opere rivolte al

completo risanamento strutturale e al recupero funzionale dell’edificio, mantenendo il

carattere originario del fabbricato risalente circa al XVI secolo. Il progetto prevede anche

una riorganizzazione interna degli spazi, con nuovi ambienti polifunzionali al piano

seminterrato e una redistribuzione degli alloggi ai piani superiori, oltre al completo

rifacimento degli impianti e delle finiture.

Si registra inoltre un ulteriore passo avanti per la scuola “Don Angelo Albertini”. L’Usr,

infatti, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di ripristino con adeguamento

sismico dell’edificio, fissando l’importo complessivo a 2.950.000 euro. L’intervento

prevede, tra le altre opere, l’eliminazione del piano superiore inutilizzabile, la sostituzione

della copertura, l’intonaco armato diffuso, la riorganizzazione funzionale degli spazi, la

realizzazione di nuove aule e servizi e una sala conferenze per la comunità.

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