ARQUATA DEL TRONTO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha dato il via libera definitivo l’aggiornamento del

Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento relativo alle opere di

mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico della frazione di Vezzano, situata nel

territorio di Arquata del Tronto.

Si tratta di un passaggio cruciale per l’avvio della fase progettuale e, successivamente,

dei lavori.

Il nuovo Dip approvato dal Settore Soggetto Attuatore e Ordinanze Speciali fotografa

una situazione tecnica divenuta più complessa a seguito degli approfondimenti svolti.

Le verifiche idrauliche hanno confermato la vulnerabilità dell’infrastruttura esistente.

A ciò si aggiungono le deformazioni del manto stradale e la memoria di episodi di

tracimazione, segnali inequivocabili di un sistema non più idoneo a garantire la

sicurezza dell’abitato.

L’intervento di mitigazione prevede la realizzazione di una barriera idraulica. L’opera

comprende inoltre la riprofilatura del terreno, il consolidamento dei dissesti e gli

adeguamenti della viabilità interferente, configurandosi come un’unica operazione

integrata e strategica per la messa in sicurezza del territorio.

Accanto alle opere di mitigazione, il Dip introduce un capitolo dedicato alle demolizioni

propedeutiche. Alcuni edifici gravemente danneggiati dal sisma e collocati nelle aree

interessate dal cantiere dovranno infatti essere rimossi per consentire la piena

esecuzione dei lavori e per eliminare situazioni di rischio residuo. Si tratta di aggregati

già individuati dai Piani Urbanistici Attuativi, la cui permanenza risulta incompatibile

con le nuove esigenze progettuali e di realizzazione delle stesse.

L’importo complessivo finanziato è pari a 1.058.264 euro, sebbene la nuova

configurazione dell’opera abbia evidenziato un fabbisogno stimato di circa 1,95 milioni.

Il valore aggiornato sarà oggetto degli approfondimenti del progetto di fattibilità

tecnico-economica, che dovrà definire con precisione costi e parametri dimensionali.

Parallelamente, l’Usr ha approvato anche il nuovo Dip relativo all’intervento da

4.160.000 euro per la realizzazione dei sottoservizi e delle opere accessorie della

frazione. Si tratta di un secondo tassello fondamentale che completa il quadro tecnico

e operativo necessario al recupero dell’abitato.

“In un contesto complesso come quello di Vezzano, la sequenza degli interventi non è

solo logica ma necessaria: prima le demolizioni, poi le opere di mitigazione,

successivamente l’urbanizzazione e il rifacimento dei sottoservizi, infine la

ricostruzione pubblica e privata – conferma il commissario alla ricostruzione, Guido

Castelli -. È una catena obbligata per riportare sicurezza, funzionalità e abitabilità in

una frazione che, più di altre, presenta criticità idrauliche, infrastrutturali e

morfologiche».

“Si tratta di uno snodo amministrativo essenziale per dare avvio a

un’opera che riveste carattere di urgenza non solo per la ricostruzione, ma per la

sicurezza stessa della frazione – conclude Castelli -. Gli interventi, infatti, sono definiti

“condizione abilitante” per il prosieguo dei lavori pubblici e privati, incidendo

direttamente sulle possibilità di rientro della popolazione e sul ripristino della piena

funzionalità urbana”.

“È una frazione che speriamo di vedere ricostruita al più presto, dato che molte

persone l’attendono con ansia. È un borgo davvero unico e affascinante, situato sopra

la Salaria e a due passi da due parchi nazionali. Ha un potenziale enorme per rinascere.

È fondamentale che anche i vezzanesi possano partecipare attivamente alla

ricostruzione, progettando e realizzando gli aggregati che hanno costruito di recente.

Incoraggiamo i proprietari e i progettisti a portare a termine la costruzione di tutti gli

aggregati, anche se non sono stati ancora messi in cantiere” dichiara il sindaco Michele

Franchi.

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