ASCOLI PICENO – Un sabato che la città di Ascoli non dimenticherà facilmente. Il Picchio batte la Vis Pesaro 2-1 in una gara che sembrava stregata, centrando l’ottava vittoria consecutiva e, soprattutto, l’aggancio all’Arezzo a quota 71 punti.

Quando tutto sembrava perduto, al 93′ Chakir inventa un colpo da biliardo che bacia il palo e finisce in rete per l’1-1. Il bello deve ancora venire, sempre nel recupero, al 96′, dopo un miracolo di Vitale che salva il risultato, l’Ascoli riparte e trova il gol del sorpasso con Milanese, che chiude un triangolo perfetto con Corazza e fa esplodere i 7.000 del “Del Duca”.

Amine Chakir, autore del temporaneo 1-1, ha commentato così la vittoria sulla Vis: “Non conta partire titolare, siamo un gran gruppo e cerco sempre di dare il mio contributo, stasera ci sono riuscito e sono felice per questo. Abbiamo proposto il nostro gioco per tutta la partita e questo ci ha dato i frutti che speravamo, sono e siamo contenti di aver regalato questa vittoria ai tifosi. L’entusiasmo fa bene, ora continuiamo a lavorare e cerchiamo di migliorare su quello che possiamo. Segnare è sempre bello, ti rende felice, ti dà quel qualcosa in più per affrontare le altre settimane di lavoro, ma spero di segnare altri gol. Noi tre attaccanti ci sosteniamo e aiutiamo, come tutto il resto del gruppo, c’è grande unità fra tutti noi”.

Mister Tomei in sala stampa. “Dovrei iniziare a prendere le pasticche per la pressione, questi mi fanno invecchiare. Mi è molto piaciuta la prestazione, la Vis è una squadra esperta, che viene a prenderti uomo su uomo, noi siamo stati bravi a saper gestire questa pressione, anche nel primo tempo abbiamo collezionato diverse situazioni per fare gol, la porta sembrava stregata. All’intervallo ho detto ai ragazzi di divertirsi e di tornare a fare quello che a loro piace perché stavano sentendo la pressione di vincere ad ogni costo. Quando sono rientrati in campo, hanno messo l’energia gusta e per l’ennesima volta hanno dimostrato d’essere un gran gruppo, coloro che subentrano lo fanno sempre nella maniera giusta e ti fanno vincere la partita. Il valore di questa vittoria è grande, di per sé le ultime partite di campionato sono difficili e tiratissime perché tutti devono portare a casa il risultato e ogni istante di gara può cambiare un campionato. Fa piacere in questo momento competere per un traguardo importante.

Non vado sotto gli spalti a fine gara non per qualche motivo particolare, mi piace guardare i ragazzi che festeggiano, è un po’ come tornare calciatore, so cosa vuol dire vivere da protagonista e a alla loro età queste emozioni, così guardarli è un piacere grandissimo, mi piace l’alchimia che si è creata fra il popolo bianconero e la squadra. Nascondo bene le emozioni, ma le provo anche io e, soprattutto, se me le fanno provare un po’ prima, è meglio. Tutti meritano gli applausi, il giardiniere, i magazzinieri, il cuoco, i fisioterapisti, lo staff, tutti quelli che lavorano al Picchio, la proprietà. Complimenti ai ragazzi che si stanno meritando questa possibilità”.

Gli ultimi commenti sono sulle otto vittorie consecutive (battuto il record precedente detenuto da Mazzone) e sul gruppo: “Significa che i ragazzi hanno vinto otto partite e che Carletto Mazzone è intoccabile. Io li accompagno in questo percorso, cerco di fare il massimo, ma i ragazzi sono i protagonisti e loro meritano questa felicità, si stanno meritando tutto questo. In questa fase i ragazzi sono completamente fuori controllo, quando entro nello spogliatoio sembra una discoteca, si divertono, la vivono in maniera bella. Questo lavoro è probante perché anche quando sei a casa non stacchi mai, ma, quando entro nello spogliatoio, mi danno un’energia incredibile. I ragazzi si divertono, non hanno assilli, questo momento particolare della loro carriera se lo vivono con leggerezza, da ragazzi, ed è bello stare insieme a loro”.

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