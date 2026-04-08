ASCOLI PICENO – Sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 17 alle 20, si svolgeranno lezioni e partite libere di scacchi aperte a persone di ogni età, presso il Centro commerciale Battente.
Si tratta di una attività promossa dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps che rientra nel progetto “Metti in moto la mente” e che viene realizzata in collaborazione con l’Associazione Centro Iniziative Giovani Aps e con il Centro commerciale Battente.
La partecipazione è gratuita, per informazioni si può contattare il numero 3495711408.
Nel corso della manifestazione, a disposizione dei partecipanti, ci saranno istruttori che permetteranno a chi vuole conoscere le regole del gioco degli scacchi e del bridge, magari partendo da zero, di apprenderle.
Mentre chi invece le conosce già potrà tranquillamente giocare, in quanto saranno allestite postazioni con sedie, tavolini, pedoni e scacchiere.
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