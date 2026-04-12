ASCOLI PICENO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha adottato diversi provvedimenti relativi a interventi
di edilizia cimiteriale, con l’obiettivo di consentire l’avanzamento di opere attese da
tempo e di particolare rilevanza per i territori colpiti dal sisma. Gli interventi
interessano cimiteri comunali e di frazione, con caratteristiche e livelli di complessità
differenti, collocati nelle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Ancona.
«Continuiamo a incidere su un patrimonio edilizio diffuso e delicato, a cui tutte le
comunità dell’Appennino, soprattutto le più piccole, sono molto legate – spiega il
commissario straordinario, Guido Castelli -. L’edilizia cimiteriale rappresenta infatti uno
degli ambiti nei quali la ricostruzione pubblica assume un valore che va oltre l’aspetto
infrastrutturale, toccando direttamente la dimensione identitaria e sociale. Ringrazio
per questo i Comuni coinvolti, sempre pronti, l’Usr e la Regione marche, guidata dal
presidente Acquaroli».
Nel comune di Visso, frazione di Croce, è stato adottato il decreto di conclusione
positiva della Conferenza regionale relativo all’intervento di riparazione e recupero
funzionale del cimitero e della chiesa, che ha un importo di 620.000 euro.
Sempre nel Maceratese, a Pieve Torina, è stato autorizzato e concesso un contributo
aggiuntivo, pari a 834.834 euro, con conseguente alla rimodulazione del quadro
economico dell’intervento già approvato.
Nel comune di Caldarola è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di
riparazione dei danni post sisma al cimitero di Valcimarra, comprendenti interventi su
muro perimetrale, loculi, cappellina e chiesa cimiteriale. Il decreto dispone anche
l’autorizzazione e la concessione del contributo, pari a 199.800 euro.
A San Severino Marche è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla riparazione
dei danni al cimitero di Cesolo con cappella, con interventi sia sulla chiesa cimiteriale
sia sui colombai. L’importo del contributo concesso ammonta a 248.558 euro.
A Montegranaro è stato invece approvato il progetto esecutivo dell’intervento sul
cimitero comunale, con particolare riferimento alle strutture dei loggiati storici laterali
alla cappellina. Contestualmente è stata disposta l’autorizzazione e la concessione del contributo per un importo complessivo pari a 200.000 euro, interamente finanziato
nell’ambito dell’ordinanza commissariale 137 del 2023.
A Carassai sono stati adottati due distinti provvedimenti. Con il primo è stato
approvato il progetto esecutivo per il cimitero del capoluogo, relativo al
consolidamento per interazione tra la chiesa cimiteriale e i blocchi loculi dei lotti D ed
E, con concessione di un contributo pari a 150.000 euro. Con un secondo decreto è
stato invece approvato il progetto esecutivo per l’intervento di consolidamento e
ristrutturazione della chiesa, dei loculi e del muro di cinta del cimitero di Rocca
Montevarmine, per un importo complessivo di 350.000 euro.
Nel Piceno, poi, approvato il progetto esecutivo dell’intervento sul cimitero comunale
di Appignano del Tronto, con contributo autorizzato e concesso pari a 645.000 euro.
Infine ad Arcevia il decreto riguarda il cimitero di San Pietro, per il quale è stato
approvato il progetto esecutivo di riparazione dei danni del sisma, con autorizzazione
e concessione di un contributo pari a 100.000 euro.
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