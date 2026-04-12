Obiettivo di consentire l’avanzamento di opere attese da tempo e di particolare rilevanza per i territori colpiti dal sisma. Gli interventi interessano cimiteri comunali e di frazione

ASCOLI PICENO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha adottato diversi provvedimenti relativi a interventi

di edilizia cimiteriale, con l’obiettivo di consentire l’avanzamento di opere attese da

tempo e di particolare rilevanza per i territori colpiti dal sisma. Gli interventi

interessano cimiteri comunali e di frazione, con caratteristiche e livelli di complessità

differenti, collocati nelle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Ancona.

«Continuiamo a incidere su un patrimonio edilizio diffuso e delicato, a cui tutte le

comunità dell’Appennino, soprattutto le più piccole, sono molto legate – spiega il

commissario straordinario, Guido Castelli -. L’edilizia cimiteriale rappresenta infatti uno

degli ambiti nei quali la ricostruzione pubblica assume un valore che va oltre l’aspetto

infrastrutturale, toccando direttamente la dimensione identitaria e sociale. Ringrazio

per questo i Comuni coinvolti, sempre pronti, l’Usr e la Regione marche, guidata dal

presidente Acquaroli».

Nel comune di Visso, frazione di Croce, è stato adottato il decreto di conclusione

positiva della Conferenza regionale relativo all’intervento di riparazione e recupero

funzionale del cimitero e della chiesa, che ha un importo di 620.000 euro.

Sempre nel Maceratese, a Pieve Torina, è stato autorizzato e concesso un contributo

aggiuntivo, pari a 834.834 euro, con conseguente alla rimodulazione del quadro

economico dell’intervento già approvato.

Nel comune di Caldarola è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di

riparazione dei danni post sisma al cimitero di Valcimarra, comprendenti interventi su

muro perimetrale, loculi, cappellina e chiesa cimiteriale. Il decreto dispone anche

l’autorizzazione e la concessione del contributo, pari a 199.800 euro.

A San Severino Marche è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla riparazione

dei danni al cimitero di Cesolo con cappella, con interventi sia sulla chiesa cimiteriale

sia sui colombai. L’importo del contributo concesso ammonta a 248.558 euro.

A Montegranaro è stato invece approvato il progetto esecutivo dell’intervento sul

cimitero comunale, con particolare riferimento alle strutture dei loggiati storici laterali

alla cappellina. Contestualmente è stata disposta l’autorizzazione e la concessione del contributo per un importo complessivo pari a 200.000 euro, interamente finanziato

nell’ambito dell’ordinanza commissariale 137 del 2023.

A Carassai sono stati adottati due distinti provvedimenti. Con il primo è stato

approvato il progetto esecutivo per il cimitero del capoluogo, relativo al

consolidamento per interazione tra la chiesa cimiteriale e i blocchi loculi dei lotti D ed

E, con concessione di un contributo pari a 150.000 euro. Con un secondo decreto è

stato invece approvato il progetto esecutivo per l’intervento di consolidamento e

ristrutturazione della chiesa, dei loculi e del muro di cinta del cimitero di Rocca

Montevarmine, per un importo complessivo di 350.000 euro.

Nel Piceno, poi, approvato il progetto esecutivo dell’intervento sul cimitero comunale

di Appignano del Tronto, con contributo autorizzato e concesso pari a 645.000 euro.

Infine ad Arcevia il decreto riguarda il cimitero di San Pietro, per il quale è stato

approvato il progetto esecutivo di riparazione dei danni del sisma, con autorizzazione

e concessione di un contributo pari a 100.000 euro.

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