A margine dei lavori consiliari gli studenti sono stati ricevuti dal Presidente dell’Assemblea legislativa, Gianluca Pasqui, mentre in due diversi momenti della mattinata hanno incontrato il Vicepresidente, Enrico Piergallini e il consigliere Andrea Maria Antonini

ASCOLI PICENO – Il Consiglio Comunale dei ragazzi di Ascoli Piceno, composto da alunni di diverse scuole secondarie di primo grado della città, in aula consiliare per assistere alla seduta dell’Assemblea legislativa. A margine dei lavori consiliari gli studenti sono stati ricevuti dal Presidente dell’Assemblea legislativa, Gianluca Pasqui, mentre in due diversi momenti della mattinata hanno incontrato il Vicepresidente, Enrico Piergallini e il consigliere Andrea Maria Antonini.

La visita è stata l’occasione per scoprire come funziona e quali sono i principali compiti del Consiglio regionale. Al termine della mattinata è stato consegnato a tutti i giovani componenti dell’organismo l’opuscolo dedicato alla XII legislatura e lo Statuto della Regione Marche.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Conoscere il Consiglio” finalizzato ad avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni

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