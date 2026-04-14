ASCOLI PICENO – Il Consiglio Comunale dei ragazzi di Ascoli Piceno, composto da alunni di diverse scuole secondarie di primo grado della città, in aula consiliare per assistere alla seduta dell’Assemblea legislativa. A margine dei lavori consiliari gli studenti sono stati ricevuti dal Presidente dell’Assemblea legislativa, Gianluca Pasqui, mentre in due diversi momenti della mattinata hanno incontrato il Vicepresidente, Enrico Piergallini e il consigliere Andrea Maria Antonini.
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