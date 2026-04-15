ASCOLI PICENO – “Come sindaco e massimo rappresentante cittadino, esprimo pieno sostegno all’azione dell’Ascoli Calcio e del presidente Bernardino Passeri, ribadendo con forza la vicinanza alla società bianconera, ai suoi dirigenti, alla squadra – composta da ragazzi eccezionali -, al mister, allo staff e a tutta la comunità che da sempre vive con passione e orgoglio le vicende del Picchio. Come amministratore e uomo appassionato di sport, ritengo che il risultato sportivo debba essere determinato esclusivamente dal campo”.

Così il sindaco di Ascoli, Marco Fiorvanti, in una nota in merito alle vicende che stanno interessando la Ternana e ad un possibile stravolgimento della classifica di serie C nel girone B: “È giusto accettare i verdetti maturati sul terreno di gioco, siano essi positivi o negativi, ma non possiamo condividere eventuali stravolgimenti della classifica che derivino da decisioni esterne e che rischiano di compromettere la regolarità e la credibilità del campionato, nonché di generare un grave danno economico alla città. Come Sindaco, sento il dovere di tutelare non solo la società, ma anche i nostri tifosi e l’intero territorio”.

“Quando parliamo di Ascoli Calcio, parliamo di una realtà che rappresenta un patrimonio storico, sportivo e identitario non solo per la città di Ascoli Piceno e per tutti gli ascolani, ma anche per tanti sostenitori che seguono la squadra al di fuori della provincia. La storia dell’Ascoli Calcio merita rispetto, così come meritano rispetto l’attaccamento e la passione dei tifosi. Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione. E sabato ci vediamo allo stadio, per continuare a sostenere a gran voce il nostro amato Picchio” conclude il primo cittadino.

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