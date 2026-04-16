Presenta il libro l’autore Luca Lattuga, Progettista grafico ed esperto di caratteri tipografici, e Carlo Vinti, Professore Associato in Disegno Industriale presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam

ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere l’undicesimo incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, martedì 21 aprile, alle ore 18, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato alla grafica con la presentazione del volume Alfabeti modernisti italiani (Lazy dog, 2025).

Presenta il libro l’autore Luca Lattuga, Progettista grafico ed esperto di caratteri tipografici, e Carlo Vinti, Professore Associato in Disegno Industriale presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.