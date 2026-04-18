Stadio “Del Duca” ore 20.30, sold out e pubblico delle grandi occasioni per il match valido per la 37esima giornata del girone B del campionato di Serie C.
L’Ascoli alla ricerca della promozione diretta in Serie B, con 74 punti in classifica affrontano i laziali ormai salvi a 38 punti. Arbitra Gauzolino della sezione di Torino.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI: Vitale, Nicoletti (86’ Rizzo), Damiani, Silipo (78’ Galuppini), D’Uffizi (86’ Oviszach) , Guiebre, Alagna, Rizzo Pinna, Curado, Gori (56’ Chakir), Corradini (56’ Milanese). A disp. Brzan, Barosi, Pagliai, Ndoj, Del Sole, Corazza, Menna, Bando, Palazzino, Zagari. All. Tomei
GUIDONIA: Stellato, Frascatore, Tounkara (86’ Bafaro), Spavone (65’ Russo), Mule, Santoro, Starita, Viteritti, Zappella, Franchini (65’ Sannipoli), Tessiore (74’ Mastrantonio). A disp.: Avella, D’Isanto, Toma, Mastrantonio, Diori, Zuppel, Vitturino. All. Ginestra
ARBITRO: Gauzolino di Torino
RETI: 59’ Milanese (A)
NOTE: ammoniti Franchini (G). Spettatori 10.292 (di cui 7.150 abbonati e 25 ospiti) per un incasso di 67.591,94 € (rateo abbonamento 38.767,94 €).
PRIMO TEMPO
0- Inizia il match dopo un’emozionante coerografia della Curva Nord
6′ Dopo un possesso palla continuo arriva al tiro Gori, che svirgola a centro area
7′ si fa vedere in avanti il Guidonia, tiro velleitario da fuori area che termina sul fondo
10′ amministra il Picchio
11′ Pericoloso il Guidonia con Tounkara che davanti a Vitale non aggancia
13′ OCCASIONE ASCOLI Silipo si libera sulla fascia sinistra cross perfetto a centro area, colpo di testa di Alagna che sfiora la traversa
17′ si libera sulla destra in mezzo a due Guiebre e davanti all’aerea tenta un tiro di esterno che termina alto sopra la traversa
19′ OCCASIONE ASCOLI, ancora Silipo si libera e crossa bene in area, Rizzo Pinna di testa la colpisce male, palla di poco sopra la traversa
22′ OCCASIONE GUIDONIA Tounkara supera in dribbling due difensori entra in area, tira ma Curado si immola murando di schiena in scivolata
24′ L’Ascoli soffre la dinamicità degli ospiti che si rendono ancora pericolosi, corner per i rossoblù schema che porta al tiro dal limite e corner nuovamente
26′ tiro di Santoro dai venti metri alto sopra la traversa
29′ OCCASIONE ASCOLI, si invola Guiebre sulla fascia si accentra in area e tira, deviata in corner
40′ OCCASIONE ASCOLI cross dalla destra e semirovesciata di D’Uffizi in area piccola deviata in corner
41′ OCCASIONE ASCOLI, Gori si libera e tira dal limite palla di poco sul fondo a fil di palo
45′ tiro di Rizzo Pinna, in due tempi Stellato e fischio dell’arbitro a chiudere la prima frazione di gioco
SECONDO TEMPO
46′ inizia il secondo tempo
47′ imbucata per Gori, mette in corner in scivolataFrascatore che si fa male e viene soccorso in barella
49′ attacca l’Ascoli in maniera forsennata, tiro di D’Uffizi deviato che perde forza para Stellato
51′ esce sulla trequarti Vitale cercando di anticipare Tounkara perde palla e il centravanti tenta il turo dalla distanza a porta vuota, Curado riesce a salvare mettendo in corner
55′ OCCASIONE ASCOLI, Silipo imbecca Alagna cross perfetto in area piccola a porta vuota di testa Rizzo Pinna si divora il possibile vantaggio colpendo e mandando sopra la traversa
56′ doppio cambio Ascoli, dentro Chakir e Milanese, fuori Gori e Corradini
59- GOL ASCOLI con Milanese, che colpisce al volo sul secondo palo su corner di Silipo. E sono nove gol in campionato per il centrocampista
62′ ammonito Franchini per una trattenuta su Milanese involtato a centrocampo
65′ Doppio cambio Guidonia: escono Spavone e Franchini , dentro Russo e Sannipoli
75′ Tounkara si mette in proprio e scardina la difesa, diagonale debole para Vitale
77′ cambio Ascoli esce Silipo entra Galuppini
82′ OCCASIONE ASCOLI, Chakir servito in area piccola si gira e tira, deviazione che rende semplice la parata per Stellato
86′ doppio cambio Ascoli, esce l’infortunato Nicoletti e entra Rizzo, esce anche D’uffizi entra Oviszach. Nel Guidonia dentro Bafaro per Tounkara
90’concessi 3 minuti di recupero
91′ ammonito Milanese
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