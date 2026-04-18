ASCOLI PICENO – Il capitano dell’Ascoli, Marcos Curado al termine della gara vinta contro il Guidonia, nella 37esima giornata di Serie C, Girone B. “Sapevamo che questo campionato si sarebbe deciso all’ultima partita, la prepareremo come abbiamo sempre fatto. Questa mentalità ci ha portato fino a qua. Concentrati sull’ultima partita. Ci divertiamo e stiamo bene insieme una conseguenza del lavoro fatto tutto l’anno. Vittoria importante e tosta. Tutte le partite sono difficili, da lunedì pensiamo all’ultima partita. Abbiamo avuto sempre fiducia in noi stessi, abbiamo sempre ragionato una partita alla volta”.

“La serie di vittorie ci fa felici, si vede il lavoro che facciamo. La vittoria di oggi non era scontata, Tounkara ha fatto il suo dovere sapevo che avversario era. Sapevamo di affrontare una squadra con valori importanti, se riesci a metterla sul binario giusto poi è diverso, mai niente è scontato dobbiamo goderci la vittoria, abbiamo sprecato delle occasioni, ma siamo stati bravi ad avere pazienza e fare il nostro gioco. Sappiamo che chi subentra fa la differenza, il bello di questo gruppo. Chi non parte dall’inizio sono sempre pronti a spingere e dare il massimo”.

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