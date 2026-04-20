ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza sindacale n. 221 del 20 aprile 2026 si ordina ad integrazione dell’Ordinanza sindacale n. 736 10/11/2025, in occasione dello svolgimento della Festa Nazionale del 25 aprile 2026 che si terrà al Pianoro del Colle San Marco:
- il divieto assoluto, a tutte le attività in sede fissa ed ambulante, ubicate in località Pianoro di Colle San Marco, di vendere e somministrare bevande, anche per asporto, con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi;
- il divieto di somministrazione e di vendita, anche per asporto, di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e non alcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità;
- il divieto generalizzato di utilizzo di contenitori pericolosi, quali ad esempio non esaustivo vetro e lattine, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- che il divieto opera anche in tutti i casi in cui in cui la somministrazione avvenga nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza di tutte le attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
Il divieto e le prescrizioni di cui ai punti precedenti hanno efficacia dalle ore 15:00 di venerdì 24 aprile alle ore 8:00 di domenica 26 aprile 2026, in tutta l’area del Pianoro di Colle San Marco:
- nei confronti di ditte autorizzate alla vendita e somministrazione alimenti e bevande in sede fissa compresi i distributori automatici;
- nei confronti delle ditte autorizzate alla vendita e/o somministrazione temporanea.
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