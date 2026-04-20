La conferenza è tenuta dall’architetto Rodolfo Terpolilli e riprende e approfondisce il tema già trattato nel saggio dedicato al fenomeno delle migrazioni di arti e mestieri

ASCOLI PICENO – L’incontro di venerdì 24 aprile 2026 del 22° ciclo primaverile delle “Passeggiate Vagabonde” della Fondazione Don Giuseppe Fabiani – ore 17,30 presso la sede della Fondazione in via Annibal Caro 36 – ha per tema “I maestri vaganti in Ascoli nel ‘400”.

La conferenza è tenuta dall’architetto Rodolfo Terpolilli e riprende e approfondisce il tema già trattato nel saggio dedicato al fenomeno delle migrazioni di arti e mestieri che ha accompagnato la nuova edizione del volume II di Ascoli nel Quattrocento di don Giuseppe Fabiani.

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