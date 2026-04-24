APPIGNANO DEL TRONTO – “Amici d’un TRATTO”.

In scena il teatro dei giovani tra immaginazione, segno e desiderio ad Appignano del Tronto, Domenica 26 aprile 2026, alle ore 18.

Il Teatro del S.A.L.E. di Appignano del Tronto ospiterà lo spettacolo“Amici d’unTRATTO”, esito finale del laboratorio teatrale dedicato alle ragazze e ai ragazzi del

territorio.

Il progetto, sostenuto dal Comune di Appignano del Tronto, nasce dall’incontro tra linguaggi artistici differenti e complementari: l’illustratrice e creativa Valeria Colonnella e la coreografa e danz-attrice Cecilia Ventriglia hanno accompagnato i

partecipanti in un percorso di esplorazione espressiva che intreccia parola, corpo e immagine. Cuore del lavoro è stata la rilettura originale e collettiva del libro d’artista “La grande storia di un piccolo tratto” dell’illustratore francese Serge Bloch.

Da questa suggestione ha preso forma una nuova drammaturgia, costruita direttamente dai

giovani protagonisti, che hanno rielaborato il racconto iniziale — l’incontro tra un bambino e il proprio segno grafico — trasformandolo in un viaggio personale e contemporaneo. Attraverso il teatro, il gesto e il movimento, lo spettacolo diventa così uno spazio di

scoperta: un luogo in cui identità, sogni e relazioni emergono e si ridefiniscono. Il “tratto”, da semplice segno, si fa simbolo di crescita, libertà e possibilità creativa. L’ingresso è gratuito

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