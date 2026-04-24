Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno voluto omaggiare e fare gli auguri alla storica famiglia di farmacisti. Il messaggio di congratulazioni

ROCCAFLUVIONE – In una mattinata di racconti e commenti guardando vecchie foto presso gli uffici comunali, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno voluto omaggiare e fare gli auguri alla storica famiglia di farmacisti.

“Un punto fermo per il nostro paese dal 18 marzo del 1976”, le parole del Sindaco Emiliano Sciamanna.

“Una presenza di fondamentale importanza per il nostro territorio e non solo, che ha avuto inizio con papà Cesare e sta continuando con sua figlia Silvia. Professionalità, impegno e sensibilità verso il prossimo sono stati i veri valori trasmessi alla cittadinanza in tutti questi anni. Mai come in questo momento c’è stato forse il bisogno di concretezza e garanzie sui servizi da erogare ai cittadini e poter contare su imprese a conduzione familiare così radicate sul territorio può davvero costituire un valore aggiunto. Il tessuto sociale delle nostre aree è sempre più fragile e avere a disposizione certe professionalità in parallelo al potenziamento della medicina territoriale, potrà risultare una buona soluzione per vivere il presente puntando sul futuro” ha concluso il primo cittadino.

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