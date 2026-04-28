ASCOLI PICENO – Mercoledì 29 aprile è in programma l’ultimo appuntamento delle attività del progetto “Strumenti sportivi di prevenzione della salute”.

L’iniziativa, realizzata da A.S.D. APS Nicola Tritella U.S. Acli, si svolge in occasione della Giornata europea senza ascensore, promossa dall’ISCA, e intende sensibilizzare la cittadinanza su un modo semplice ed efficace per inserire l’attività fisica nella vita quotidiana: fare le scale.

L’evento è previsto alle ore 21, con partenza da Piazza Immacolata di Ascoli Piceno (nel piazzale davanti alla chiesa). La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione. Si consigliano scarpe da tennis e abbigliamento comodo.

Il percorso, della durata di circa un’ora, si snoderà in direzione del centro storico e comprenderà anche alcune scalinate realizzando così un vero e proprio trekking urbano.

Fare le scale non giova soltanto alla salute fisica e al benessere personale, ma contribuisce anche alla tutela dell’ambiente e al risparmio economico, soprattutto in un periodo di rincaro dell’energia, grazie alla riduzione dei consumi.

Salire le scale migliora le prestazioni cardiovascolari e tonifica la muscolatura di tutto il corpo, in particolare cosce e glutei. Dal punto di vista calorico, può risultare persino più efficace di attività come il trekking o lo jogging. Utilizzare le scale al posto dell’ascensore rappresenta quindi un ottimo modo per garantire un minimo di esercizio fisico quotidiano: pochi minuti al giorno, praticati con costanza, possono aiutare una persona adulta a controllare il peso corporeo anche di un paio di chili all’anno.

Ulteriori benefici riguardano le persone meno giovani, che utilizzando regolarmente le scale possono contribuire a mantenere la salute delle ossa e prevenire problematiche legate all’osteoporosi.

Il progetto “Strumenti sportivi di prevenzione della salute” ha già previsto altre iniziative, tra cui una camminata lungo la pista ciclabile del fiume Tronto e un percorso cittadino dedicato alle scalinate monumentali, vere e proprie opere d’arte del territorio.

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