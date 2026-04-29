ASCOLI PICENO – Con decreto del Presidente della Repubblica, venerdì 1° Maggio, ad Ancona, verranno insigniti della decorazione della “Stella al Merito del Lavoro” e del titolo di “Maestro del Lavoro” 4 cittadini della provincia di Ascoli Piceno.

L’onorificenza, istituita con Regio Decreto 30 Dicembre 1923 interessa, annualmente, sul territorio nazionale 1000 lavoratori (o ex lavoratori) del settore privato, su una platea di oltre 18 milioni di dipendenti, di cui per il corrente anno 2026, 27 sono della Regione Marche e appunto 4 (due donne e due uomini) della provincia di Ascoli Piceno, ai quali per conto del Presidente della Repubblica, verrà conferito, dal Prefetto di Ancona Maurizio Valiante, unitamente al Console interprovinciale Giorgio Fiori, il prestigioso riconoscimento, per essersi particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare, migliorare i processi aziendali, le misure di sicurezza e per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale.

La cerimonia, come già per altre precedenti analoghe occasioni, avrà luogo presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose delle Marche ed i neo insigniti saranno accompagnati per l’occasione dai propri familiari, dai referenti delle loro aziende, nonché dai Sindaci dei comuni di residenza.

I nuovi 4 Maestri della Provincia di Ascoli Piceno sono: Eleonora Corradetti, di San Benedetto del Tronto, Quadro, con 43 anni di servizio alle dipendenze di Poste Italiane spa; Bernardo Filiaggi, di Ascoli Piceno, impiegato con 26 anni di servizio alle dipendenze di Alma Allestimenti srl; Francesco Gagliardi di Ascoli Piceno, impiegato con 37 anni di servizio alle dipendenze di SELDA srl; Nadia Urbini di Colli del Tronto, impiegata con 37 anni di servizio alle dipendenze di Pfizer Italia srl. Soddisfazione è stata espressa dal Console Giorgio Fiori che, anche a nome di tutto il Consiglio direttivo del Consolato piceno-fermano, si è personalmente complimentato con i neo insigniti e sarà presente alla cerimonia di Ancona, con il Segretario Alfredo De Marco e il Tesoriere Maria Rita Grazioli, per portare anche il saluto a tutti i 27 insigniti della Regione, nella sua veste di Console delle Marche.

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