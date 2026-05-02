ARQUATA DEL TRONTO – La Cabina di coordinamento sisma ha acquisito l’intesa sull’Ordinanza speciale che

introduce modifiche e integrazioni agli interventi già programmati nel Comune di

Arquata del Tronto, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente la ricostruzione pubblica

e garantire maggiore coordinamento operativo tra le diverse opere in corso.

ll provvedimento riguarda, in particolare, l’Ordinanza Speciale 19 del 2021, relativa

agli interventi di ricostruzione del Centro Storico di Arquata del Tronto, e l’Ordinanza

Speciale n. 40 del 2022, dedicata al ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni

di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua e Trisungo.

Una delle principali novità riguarda la Rocca medievale di Arquata, gravemente

danneggiata dagli eventi sismici. Per l’intervento di restauro e risanamento conservativo,

pari a 3.742.424,86 euro, l’USR Marche viene individuato quale soggetto attuatore, in

virtù delle competenze tecniche, giuridico-amministrative e organizzative necessarie a

garantire una gestione più efficace e rapida dell’intero iter.

Il provvedimento prevede inoltre la possibilità, per i soggetti attuatori degli interventi

ricompresi nell’Ordinanza Speciale n. 19, di avvalersi delle modalità procedurali,

autorizzative, organizzative e delle deroghe già previste dall’Ordinanza Speciale n. 40 del

2022, ove più favorevoli. Una scelta finalizzata a evitare disallineamenti procedurali tra

interventi che insistono sullo stesso territorio comunale e ad assicurare maggiore

omogeneità nell’attuazione della ricostruzione.

L’Ordinanza autorizza anche un incremento di 810.648,77 euro per gli interventi nella

frazione di Trisungo, portando l’importo complessivo relativo al ripristino e alla

realizzazione della rete viaria e delle reti dei sottoservizi a 2.950.000 euro.

«Confermiamo ancora una volta l’attenzione concreta verso Arquata,uno dei luoghi

simbolo del cratere e della ricostruzione dell’Appennino centrale. Interveniamo per

semplificare, coordinare e rendere più veloce l’attuazione delle opere, mettendo l’USR

Marche nelle condizioni di gestire al meglio interventi complessi e strategici. La Rocca

medievale rappresenta un presidio identitario e storico per la comunità, mentre il

completamento delle urbanizzazioni a Trisungo è indispensabile per restituire piena

funzionalità e sicurezza alle abitazioni e agli spazi pubblici. Inoltre, tra pochi giorni,

Arquata riavrà nuovamente anche il suo Municipio. Ringrazio il Presidente della Regione

Francesco Acquaroli, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Michele Franchi per la loro

essenziale collaborazione» dichiara il commissario straordinario alla ricostruzione Guido

Castelli.

Il sindaco Michele Franchi : «Ringrazio il commissario e gli uffici per aver accelerato sulla

Rocca medievale, affinché i lavori possano partire visto che anche i lavori per Arquata

capoluogo dovrebbero partire a breve. Il nostro monumento che domina la Salaria per

noi è importante. A Trisungo ci sono tante abitazioni dove i lavori sono già terminati,

dove ci sono tante gru; queste risorse sono fondamentali per far finire i lavori dei

sottoservizi e per avere nuovamente gli abitanti che c’erano prima. E’ importante che si

continui a fare così tanto perché per noi sarà un’estate importante”.

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