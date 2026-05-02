ASCOLI PICENO – Ultimo appuntamento stagionale al Del Duca prima dei play-off per l’Atletico Ascoli, che si prepara ad affrontare il Teramo nel pomeriggio di domenica 3 maggio in una sfida dal sapore importante valevole per il girone F di serie D.

I bianconeri, già certi del quarto posto, vogliono chiudere al meglio la regular season davanti al proprio pubblico, con lo sguardo già rivolto agli spareggi promozione. A presentare la gara è mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Mi aspetto una partita aperta, tra due squadre con qualità offensive e numeri importanti. Per noi è un impegno stimolante: sarà con ogni probabilità l’ultima gara stagionale al Del Duca e anche un’occasione per valutare qualche giovane che ha trovato meno spazio. Vogliamo offrire una prestazione di livello per chiudere al meglio la regular season. I play-off erano l’obiettivo della stagione, quindi li affronteremo con la volontà di giocarceli fino in fondo. È un traguardo importante, soprattutto al terzo anno di Serie D e per una realtà come la nostra. Faremo il massimo per dare continuità al percorso costruito durante l’anno e provare a toglierci delle soddisfazioni”.

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