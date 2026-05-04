Bianconeri e biancorossi, infatti, si ritroveranno fra sette giorni per sfidarsi agli spareggi. Il match andato in scena al “Del Duca” è stato quindi un antipasto

ASCOLI PICENO – Saluti con sorrisi al torneo di serie D, girone F.

Nel pomeriggio di domenica 3 maggio, allo stadio “Del Duca”, l’Atletico Ascoli ha pareggiato 1-1 contro il Teramo. Un punto per archiviare il campionato, ora nuova sfida ai PlayOff.

Bianconeri e biancorossi, infatti, si ritroveranno fra sette giorni per sfidarsi agli spareggi. Il match andato in scena ad Ascoli è stato quindi un antipasto. Al vantaggio ospite di Pavone ha replicato Sbrissa per i padoni di casa.

Di seguito il tabellino completo

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Viganò; Gafuri (27’st Carbone), D’Alessandro (7’st De Santis), Nonni (13’st Feltrin); Camilloni, Sbrissa, Vechiarello (30’st Forgione), Muro, Antoniazzi; Minicucci (37’st Oddi), Didio.

Allenatore: Simone Seccardini.

TERAMO (3-4-2-1): Torregiani; Botrini, Cipolletti, Bruni (37’st Della Quercia); Salustri, Carpani (30’st Messori), Borgarello, Pietrantonio; Pavone (11’st Mariani), Sereni; Njambe (20’st Persano).

Allenatore: Marco Pomante.

ARBITRO: Martina Molinaro di Lamezia Terme.

ASSISTENTE 1: Francesco Gorgolione di Barletta.

ASSISTENTE 2: Piergiacomo Palermo di Bari.

RETI: 7’pt Pavone, 7’st Sbrissa.

NOTE: Ammoniti: Vechiarello, Pavoni, Viganò, Minicucci, Muro. Angoli: 5-3. Recupero: 3’pt-5’st. Spettatori: 400 circa (di cui 130 ospiti).

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