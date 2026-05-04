Il consigliere di Ascolto e Partecipazione afferma: “I cittadini non hanno bisogno di essere trattati come destinatari passivi di annunci e tagli di nastro. Hanno bisogno di partecipazione reale”

ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale ha installato i nuovi cassonetti “smart” per la raccolta dell’indifferenziato, presentandoli come un passo verso la tariffazione puntuale, un sistema che in molte città viene considerato più equo e più moderno.

“Un obiettivo condivisibile, che potrebbe davvero migliorare la gestione dei rifiuti, se accompagnato da scelte coerenti e da una visione complessiva – dichiara tramite nota stampa giunta in redazione, il consigliere comunale di minoranza, Andrea Dominici –

Il problema è che, come troppo spesso accade, la parte difficile, quella che richiede organizzazione, ascolto e pianificazione, è stata completamente ignorata.

Il consigliere di Ascolto e Partecipazione afferma: “I cassonetti sono stati posizionati senza alcun criterio e senza pianificazione, togliendo parcheggi in quartieri già soffocati dai cantieri e dalla scarsità cronica di posti auto. Una gestione che trasforma un’innovazione potenzialmente utile in un ulteriore disagio per chi vive e lavora in città”.

“Una misura così rilevante va preparata con serietà – afferma il consigliere Dominici – pianificazione chiara dei punti di installazione, valutazione dell’impatto sulla viabilità e, soprattutto, una vera sensibilizzazione dei cittadini. Invece si è scelta la solita modalità: calare dall’alto una decisione, senza spiegare nulla, senza coinvolgere nessuno, e sperando che la cittadinanza si adegui. Così, anche una misura che potrebbe essere apprezzata, finisce per essere percepita come un’imposizione”.

“Da troppo tempo – continua il consigliere Dominici – manca comunicazione reale. I cittadini non hanno bisogno di essere trattati come destinatari passivi di annunci e tagli di nastro. Hanno bisogno di partecipazione reale. Capiscono perfettamente le scelte, anche quelle complesse, quando qualcuno si prende la responsabilità di spiegarle, di motivarle, di accompagnarle. Quello che non accettano più è l’ennesima decisione fatta senza ascolto e senza rispetto.”

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