ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa, giunte in redazione, dal Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della viabilità e della sosta nel quartiere di Borgo Solestà in occasione dell’iniziativa ”Bimbimbici 2026”, in programma il giorno 10 maggio 2026 –
Con l’Ordinanza dirigenziale 48 del 5 maggio 2026 l’Amministrazione ordina di istituire dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 10 maggio:
- l’interdizione della circolazione veicolare e contestualmente il divieto di sosta rimozione coatta in Piazza Pierluigi da Palestrina, in tutte le corsie di scorrimento.
Autorizza l’occupazione temporanea di suolo pubblico dalle ore 15:00 alle ore 19:00 del 10 maggio p.v. in Piazza Pierluigi da Palestina per l’allestimento di percorsi guidati con coni e piattaforme inclinate e gazebi 3 metri x 3 metri per esposizioni di biciclette.
Con l’Ordinanza sindacale 249 del 5 maggio 2026 si ordina alla popolazione presente sul territorio comunale, a tutela della sicurezza pubblica quanto segue:
- il divieto, con decorrenza immediata ed a chiunque, di somministrare qualunque tipo di alimento costituito da mangime, granaglie, scarti ed avanzi alimentari di ogni tipo, a tutte le specie di animali selvatici (cinghiali, gabbiani, piccioni ecc…) sull’intero territorio comunale, fatte salve specifiche autorizzazioni con fini sanitari o scientifici;
- il divieto di avvicinamento a tutti gli animali selvatici potenzialmente pericolosi;
- il divieto di qualsiasi attività di deposito incontrollato di qualsiasi fonte alimentare che possa costituire elemento di attrazione per le specie selvatiche;
- il divieto assoluto di qualsiasi abbandono di rifiuti organici al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- di eseguire la massima sorveglianza nell’alimentazione dei gatti delle colonie feline, rimuovendo il cibo non consumato al termine del pasto dei gatti medesimi;
- a tutti i proprietari e conduttori di terreni ricadenti nel tessuto urbano di provvedere alla rimozione di cespugli ed erbe infestanti rimuovendo i materiali di risulta;
https://www.comune.ap.it/flex/
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