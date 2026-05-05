ASCOLI PICENO – Dopo l’ennesima edizione carnascialesca conclusasi con una grandissima partecipazione, l’associazione “Il Carnevale di Ascoli Ets” si avvia verso l’elezione di presidente e consiglio direttivo ormai giunti a scadenza, con le operazioni di voto che sono state fissate per il prossimo 20 giugno. Le votazioni serviranno, dunque, ad eleggere il nuovo presidente e il direttivo che avranno il compito di organizzare le edizioni del Carnevale di Ascoli per i prossimi 3 anni a partire dal 2027.

“Sono orgoglioso – dichiara il presidente uscente Marco Olori, che resterà comunque come consigliere onorario – di tutto quello che siamo riusciti a fare per il Carnevale ascolano e colgo l’occasione per ringraziare il consiglio direttivo e quanti hanno collaborato. Ci eravamo prefissi una serie di obiettivi importanti e siamo riusciti a raggiungerli e portarli a termine quasi tutti. Il mio mandato è scaduto, ma ci sono ancora novità legate a progetti in corso che spero possano portare ulteriori benefici al nostro Carnevale. Le votazioni serviranno a portare avanti quanto di buono si è riuscito a fare in tanti anni di abnegazione e lavoro”.

ELEZIONI

Il 20 giugno, come anticipato, nella sede della Bottega del terzo settore in corso Trento e Trieste, ad Ascoli, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei vertici dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli. Il seggio elettorale sarà costituito da un Presidente e almeno due scrutatori (tra gli iscritti all’associazione ma non candidati) che saranno nominati durante l’assemblea.

Le elezioni saranno separate: l’assemblea eleggerà direttamente il presidente tra i candidati a tale ruolo, poi sarà chiamata ad eleggere il direttivo sulla base delle liste che saranno presentate, considerando che ciascuna lista dovrà essere composta da almeno 9 candidati (qualora il numero di candidati del direttivo fossero maggiori di 9 bisognerà indicate quali sono i membri riserve del direttivo).

LE CANDIDATURE

I candidati a presidente e le liste dovranno essere inviate alla mail ufficiale del carnevale ([email protected]) almeno 3 settimane prima delle elezioni, con la firma di almeno 60 associati ad esclusione dei candidati. Le liste e i nominativi dei candidati presidente verranno affissi all’ingresso della sala delle votazioni. Potranno candidarsi solo i soci regolarmente iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Il seggio verrà aperto alle ore 15 e chiuderà alle ore 19 del 20 giugno e subito dopo si procederà allo spoglio delle schede. Per quanto riguarda la carica di presidente risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui due candidati abbiano riportato lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto il presidente con l’anzianità di iscrizione più lunga. Per le liste, ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza e risulterà eletta la lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso due liste ottenessero lo stesso numero di preferenze verrà effettuata un nuova elezione tra le sole liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

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