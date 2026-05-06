ASCOLI PICENO – Diffondere conoscenza e una maggiore sensibilità nei confronti della sicurezza negli ambienti di lavoro, coinvolgendo anche gli studenti delle scuole superiori del territorio: da questi presupposti la volontà dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli e della Camera di Commercio delle Marche di organizzare, il 6 e 7 maggio (orario 8.30-13.30) al teatro Ventidio Basso (AP), con il Comune di Ascoli Piceno (e la collaborazione delle principali sigle sindacali e ordini professionali, di CNA, Confartigianato e Confindustria, dell’INAIL e di alcuni Istituti Scolastici Superiore del territorio)

Due giornate formative in tema di sicurezza sul lavoro rivolte a consulenti, responsabili del servizio prevenzione e protezione, imprenditori.

La due giorni di convegno formativo, in cui si darà conto sia del quadro normativo e istituzionale del tema sicurezza sul lavoro sia delle fattispecie pratiche, si aprirà con i saluti del Sindaco Marco Fioravanti, del Presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabatini, dell’Assessore al Bilancio della Regione Marche Francesca Pantaloni, del Direttore Generale AST – Ascoli Piceno Antonello Maraldo. Interverrà in collegamento il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e della Finanza Lucia Albano.

Nel corso della mattinata verranno affrontati i temi dell’evoluzione delle strategie ispettive e delle nuove sfide legate all’organizzazione digitale del lavoro, insieme all’analisi dei dati Inail sui principali comparti produttivi.

Ampio spazio sarà dedicato al ruolo del Dipartimento di prevenzione e ai rischi per la salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza chimica e agli effetti dell’esposizione ad agenti chimici, oltre ai rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi e al sovraccarico biomeccanico.

Nella settimana (3-10 maggio) in cui Ascoli celebra la “Festa della Scuola” vengono coinvolti anche gli studenti degli istituti superiori del territorio, l’Istituto di Istruzione Superiore “Ulpiani” Agraria e l’Istituto Istruzione Superiore “Fermi Sacconi Ceci” , con la presentazione di progetti formativi su tema, a conferma dell’importanza della cultura della prevenzione fin dai percorsi scolastici.

La prima giornata si concluderà con l’intervento dell’avvocato Giorgia Rosati, dedicato al tema delle responsabilità e del risarcimento del danno nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Nella seconda gionata, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, del Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, del Direttore Generale di INAIL Marcello Fiori e del Direttore Dipartimento di Prevenzione AST Ascoli Piceno Claudio Angelini, saranno approfonditi i temi della legalità nel mercato del lavoro e all’analisi dei fenomeni ispettivi, con il contributo dell’Ispettorato territoriale.

Sarà dedicato un focus ai principali rischi professionali: movimentazione manuale dei carichi, esposizione al rumore, rischio biologico e agenti chimici, con particolare attenzione alle misure di prevenzione, alla formazione e alla tutela della salute dei lavoratori. Anche in questo secondo momento formativo è previsto un intervento a cura degli studenti, nello specifico quelli dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mazzocchi” . In chiusura, l’intervento dell’avvocato Giorgia Rosati sul tema della responsabilità solidale del committente negli appalti.

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