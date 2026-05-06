ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Con l’ordinanza dirigenziale n. 250 del 05/05/2026 l’Amministrazione comunale ordina la sospensione temporanea della circolazione il giorno 9 maggio 2026 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 circa e comunque fino al termine della manifestazione in argomento, per tutto il percorso in premessa indicato e secondo le prescrizioni di cui alla citata autorizzazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tale sospensione temporanea dovrà essere attuata a mezzo Scorta Tecnica e personale abilitato alla viabilità. In ogni punto del percorso suddetto la sospensione della circolazione sarà limitata alla durata necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti secondo i regolamenti sportivi ancora in corsa dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile di “inizio gara” fino all’eventuale passaggio, in base alla lunghezza del tracciato di gara, del veicolo che espone il cartello mobile di “fine gara” (art.360 Reg.Esec.CdS) e della relativa carovana. Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione: