La ricostruzione del sisma 2016 non è soltanto un’opera di ripristino materiale, ma un processo che sta ridefinendo modalità e standard dell’azione pubblica

ASCOLI PICENO – Il cantiere della ricostruzione post sisma 2016 si conferma oggi, nel cuore delle

istituzioni, come un vero e proprio laboratorio nazionale di innovazione, capace di trasformare una

delle più grandi sfide del Paese in un modello avanzato di legalità, sicurezza e collaborazione tra

istituzioni.

È questo il messaggio emerso con forza durante la presentazione del badge digitale e del settimanale

di cantiere digitale, svoltasi alla Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, alla presenza del Ministro

dell’Interno, Matteo Piantedosi, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone,

e del Commissario Straordinario di Governo per il Sisma 2016, Guido Castelli.

Nei prossimi giorni il badge digitale, destinato ai lavoratori impegnati nelle migliaia di cantieri della

ricostruzione post sisma 2016 del Centro Italia, diventerà obbligatorio. La misura, destinata a essere

estesa a livello nazionale, sarà prima sperimentata in questi territori, anche grazie alla vigilanza

operata dalla Struttura per la prevenzione antimafia del Viminale, guidata dal Prefetto Canaparo.

Nell’ultimo triennio, infatti, i gruppi interforze antimafia delle Prefetture, coordinati dalla Struttura

antimafia, hanno eseguito 105 accessi ai cantieri e hanno monitorato 270 operatori economi presenti

nei cantieri della ricostruzione.

All’evento hanno inoltre preso parte il Questore della Camera Paolo Trancassini e il Presidente

dell’ANAC, Giuseppe Busia. Al termine della conferenza stampa si poi è tenuta la sessione dedicata

a “Sicurezza, legalità e qualificazione nei cantieri della ricostruzione” che ha visto la partecipazione

di Marcello Fiori, Direttore generale INAIL; Federica Brancaccio, Presidente ANCE; Dario Firsech,

Presidente CNCE; Ottavio De Luca, Segretario Generale FILCA-CISL Nazionale; Francesco Sannino,

Segretario Nazionale Feneal Uil; Antonio Di Franco, Segretario generale della Fillea-Cgil, Riccardo

Roccati, Presidente Nazionale CNA Costruzioni e Stefano Crestini, Presidente ANAEPA

Confartigianato e Franco Sforza di Confapi Aniem.

L’iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso condiviso che ha visto una straordinaria

collaborazione istituzionale tra Governo, Struttura commissariale, le Regioni, le Casse edili e il sistema

bilaterale delle parti sociali, organizzazioni datoriali e sindacali, dimostrando come il dialogo e la

responsabilità comune possano tradursi in strumenti concreti ed efficaci.

Il cratere del sisma 2016, il cantiere più esteso d’Europa, si afferma così non solo come il luogo della

più grande ricostruzione in corso, ma anche come uno spazio di sperimentazione dove si costruiscono

soluzioni innovative, precursori e casi studio reali, nel quale si valorizza la capacità delle istituzioni di

fare sistema, anticipando modelli normativi e operativi destinati a consolidarsi a livello nazionale. In

questo contesto, l’introduzione del badge digitale segna un cambio di passo decisivo, dal momento

che consente di monitorare in modo trasparente le presenze nei cantieri, rafforza la tutela dei

lavoratori e contribuisce a prevenire fenomeni di irregolarità e possibili infiltrazioni criminali, in una

fase in cui la dimensione economica della ricostruzione richiede il massimo livello di attenzione.

I numeri: la ricostruzione dei territori dell’Appennino centrale, il cui cratere ha una superficie di circa

8 mila chilometri quadrati, prevede complessivamente lavori per 28 miliardi di euro e, in questo

momento, grazie al cambio di passo impresso, sono in corso quasi 10 mila cantieri di ricostruzione

privata (oltre 14.500 quelli già conclusi). Sono stati concessi oltre 12,6 miliardi di euro, liquidati oltre

7,9 miliardi (di cui il 66% dei quali negli ultimi tre anni). Grazie alle ultime ordinanze che hanno fatto

chiarezza sul post-superbonus, dando stabilità e strumenti utili per procedere con rigore e speditezza,

ora ci si aspetta un’ulteriore accelerazione della ricostruzione, anche relativamente alle località più

colpite. La ricostruzione pubblica conta ulteriori 3.730 interventi finanziati e sbloccati per oltre l’80%

nel 2023. Il 61% di questi (oltre 2.300 cantieri) sono giunti alla fase di progettazione per cui, già nel

2026, potrebbero avviare i lavori venendo così coinvolti nell’applicazione del badge e settimanale di

cantiere.

Il sistema digitale, integrato nella piattaforma GE.DI.SI., consente una gestione moderna e

interoperabile delle informazioni di cantiere, offrendo agli organi di controllo strumenti tempestivi e

affidabili e alle imprese un modello organizzativo più semplice e trasparente. Non si tratta di un

adempimento burocratico, ma di un investimento sulla qualità del lavoro e sulla fiducia dei cittadini.

Particolarmente significativo è stato il contributo delle parti sociali, che hanno accompagnato la

costruzione di questo strumento fin dalle sue prime fasi, confermando il ruolo fondamentale del

confronto e della partecipazione nella gestione di processi complessi come la ricostruzione.

Con il Decreto commissariale n. 332 del 13/04/2026, relativo all’approvazione della documentazione

del badge di cantiere, è stato dato il via libera ai processi e, quindi, alla possibilità di ricevere il badge

e usare gli applicativi. Inoltre, verrà avviata una fase di monitoraggio e di analisi dei processi di

applicazione e utilizzo del badge di cantiere, finalizzata alla sua progressiva ottimizzazione e

semplificazione.

Nel corso del suo intervento, il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha espresso apprezzamento

per l’introduzione del badge di cantiere, sottolineando il valore del lavoro condiviso tra istituzioni,

parti sociali e organismi di controllo per rafforzare legalità, sicurezza e trasparenza nella ricostruzione

post-sisma.

“L’introduzione del badge di cantiere è una iniziativa che rafforza ulteriormente l’impegno comune su

temi che riguardano il futuro delle comunità coinvolte. Una scelta chiara che pone i temi della

sicurezza sul lavoro, della tutela dei diritti dei lavoratori e del contrasto ad ogni forma di illegalità al

centro della rinascita di questi territori così dolorosamente colpiti. Una misura che tutela anche la

qualità e i tempi di realizzazione delle opere, insieme agli ingenti investimenti pubblici” ha dichiarato

il titolare del Viminale sottolineando che “il modello sviluppato dalla Struttura per la prevenzione

antimafia del Viminale nel Cratere del Centro Italia rafforza l’attività di prevenzione contro i tentativi

di infiltrazione mafiosa, avvalendosi di strumenti tecnologici che consentono controlli più efficaci,

dinamici e tempestivi. Un modello che è stato utilizzato anche nella realizzazione delle opere per le

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e che può oggi essere replicato nella gestione di altri grandi eventi e

interventi di ricostruzione sul territorio nazionale. L’aumento dei provvedimenti interdittivi adottati e

degli accessi ai cantieri dimostra che il sistema di vigilanza funziona, a tutela dell’economia sana, della

sicurezza dei lavoratori e della credibilità delle istituzioni”.

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone: “ II rispetto della legalità è la prima

tutela del lavoro. Il badge di cantiere è una misura operativa dentro questa visione. La sua

introduzione segna la direzione chiara che intendiamo perseguire, coinvolgendo direttamente le parti

sociali che più da vicino conoscono le realtà nelle quali lo strumento andrà ad operare. L’obiettivo è

costruire un sistema replicabile, che utilizzi la tecnologia per migliorare la trasparenza, i controlli, le

tutele. Un modello che parte dall’area del Cratere Sisma 2016 e dal settore edile e che, una volta

verificato, potrà essere esteso con criteri chiari e condivisi. Questo è il modo in cui intendiamo la

sicurezza nei luoghi di lavoro: un sistema che si costruisce insieme, integrando misure concrete e

coerenti”.

Il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli: “Questo giorno segna un significativo salto

di qualità. La ricostruzione del sisma 2016 non è soltanto un’opera di ripristino materiale, ma un

processo che sta ridefinendo modalità e standard dell’azione pubblica. In questo senso, il badge di

cantiere rappresenta uno dei tasselli più significativi di una strategia più ampia che punta a coniugare

innovazione tecnologica, sicurezza e legalità. Si tratta di un risultato frutto di un percorso condiviso

insieme al Ministro Marina Calderone e il Ministro Matteo Piantedosi, i Presidenti delle quattro

regioni; buone pratiche rese operative con il Prefetto Canaparo e il Presidente Busia che ringrazio, e

una costante collaborazione con le parti sociali tutte e la CNCE. Una governance multi livello, quella

del Sisma 2016, che testimonia l’attenzione del Governo Meloni verso l’Appennino centrale e le sue

comunità. Una sinergia che ha permesso di strutturare un modello concreto e replicabile, capace di

dimostrare che anche nelle situazioni più complesse è possibile costruire amministrazione pubblica di

qualità, fondata su trasparenza, responsabilità e collaborazione.”.

Il Questore della Camera Paolo Trancassini: “La digitalizzazione dei processi non rappresenta soltanto

un obiettivo tecnologico, ma una leva fondamentale per migliorare l’efficienza dell’azione pubblica e

rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il badge di cantiere si colloca pienamente in questa

strategia: non come elemento isolato, ma come parte di un sistema che punta alla modernizzazione

dei controlli, alla prevenzione delle irregolarità e alla semplificazione delle procedure, senza mai

ridurre il livello di attenzione sui temi della legalità e della sicurezza. Quando un cittadino vede che il

cantiere sotto casa è organizzato, controllato, trasparente, percepisce che le istituzioni sono al suo

fianco. Quando un lavoratore sa di operare in un contesto regolato e sicuro, si rafforza il senso di

dignità del lavoro”.

Ordinanza n. 216/2024

La ricostruzione del Centro Italia colpito dal sisma del 2016 si pone come Laboratorio nazionale di

buone pratiche, grazie all’introduzione del badge di cantiere. Un’introduzione, stabilita

dall’Ordinanza n. 216, che sostiene le aziende anche con fondi per la formazione. Non uno strappo

dal passato, quindi, ma una visione di futuro, fortemente voluta dal Commissario alla Riparazione e

Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli.

L’Ordinanza dispone l’avvio dell’utilizzo del badge per i lavoratori dei cantieri:

• della ricostruzione privata il cui decreto di concessione del contributo è stato rilasciato

successivamente alla pubblicazione del decreto di approvazione della documentazione

propedeutica all’allineamento della piattaforma;

• della ricostruzione pubblica e degli edifici di culto il cui contratto di affidamento dei lavori è

sottoscritto successivamente alla pubblicazione dello stesso decreto;

La stessa Ordinanza, all’art.6 c.4, dispone che le imprese titolari dei cantieri si adeguano a tali

disposizioni entro i seguenti termini:

– 1 mese, per i cantieri il cui valore complessivo dei lavori sia uguale o superiore a 500.000 euro;

– 12 mesi, per i cantieri il cui valore complessivo dei lavori sia uguale o superiore a 258.000 euro;

– 24 mesi, per i cantieri il cui valore complessivo dei lavori sia uguale o superiore a 150.000 euro;

– 36 mesi, per tutti i restanti cantieri.

Il sistema è gestito dalla Struttura commissariale tramite la sezione “Monitoraggio Cantieri” della

piattaforma GE.DI.SI., che, integrando il sistema sviluppato dalle casse edili/edilcasse per mezzo della

CNCE, consente la registrazione giornaliera delle presenze di personale ed il conseguente

aggiornamento automatico del “Settimanale di cantiere”. Si tratta, dunque, di uno strumento

essenziale per il monitoraggio in tempo reale della ricostruzione pubblica e privata e per la tutela

delle imprese che operano nella ricostruzione post-sisma dell’Appennino centrale.

Il funzionamento e come viene rilasciato

Il badge, dotato di NFC e Qrcode, è rilasciato dalle casse edili/edilcasse a tutti gli operatori del

cantiere, edili e non edili. Le timbrature sono rilevate in ingresso al cantiere, tramite app mobile

“CNCE BadgeCheck” sviluppata dalla CNCE, per conto delle Casse. Il badge sarà rilasciato solo ed

esclusivamente dagli enti bilaterali coinvolti nella ricostruzione del cratere 2016.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.