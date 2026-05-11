ASCOLI PICENO – Amarezza ma anche soddisfazione e consapevolezza di andare a testa alta.

L’Atletico Ascoli ha perso 2-1 contro il Teramo nel primo turno dei PlayOff del girone F di serie D allo stadio “Bonolis”, nel pomeriggio di domenica 10 maggio.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, a fine gara in conferenza stampa, riportate dal portale del Club ascolano: “Era una partita difficile da preparare anche a livello emotivo ma che abbiamo disputato con grande personalità. Abbiamo pareggiato meritatamente con Maio. Il goal allo scadere ci ha spento ogni speranza. Ma questo è un risultato che non toglie nulla al nostro campionato, rimane una stagione straordinaria nella giovane storia di questa società”.

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