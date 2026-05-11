ASCOLI PICENO – Domenica 17 maggio, dalle ore 9:30 alle 12 circa, si svolgerà ad Ascoli Piceno un evento culturale gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS, denominato “Le tracce della devozione ascolana: le edicole votive”.
L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno (capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XXII), nato grazie al bando “Educare in comune” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. Coordinato dalle Acli provinciali, il progetto mira a creare una rete di enti del terzo settore e di comuni impegnati nella costruzione di un sistema di welfare sussidiario, capace di valorizzare i servizi esistenti e attivarne di nuovi per il benessere della comunità.
Il percorso, diretto da una guida turistica abilitata, prenderà avvio da Piazza Roma.
Si svilupperà come una camminata guidata nella città, evidenziando i siti culturali nei quali è possibile ammirare le tracce della devozione ascolana nel corso dei secoli: le numerose edicole votive.
Per partecipare gratuitamente è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome. È previsto un massimo di 100 partecipanti.
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