Incontro fra Silvia Amalia Di Cocco fondatrice, responsabile editoriale e traduttrice della casa editrice indipendente Storie Effimere, insieme al libraio Daniele De Angelis della Libreria Prosperi

ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 16 maggio alle ore 17.30 presso il Circolo Arci Caciara (via della Piazzarola 2, Ascoli Piceno), Silvia Amalia Di Cocco fondatrice, responsabile editoriale e traduttrice della casa editrice indipendente Storie Effimere, insieme al libraio Daniele De Angelis della Libreria Prosperi, parlerà di scelte editoriali, editoria indipendente e del lavoro di ricerca alla base del proprio progetto editoriale.

Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI, la tessera si può fare direttamente al circolo anche il giorno stesso dell’evento, il costo della tessera ARCI è di 10€, ha durata di un anno e permette di accedere a tutti gli ARCI d’Italia.

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