La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma occorre preiscriversi con un messaggio al numero 3939365509, indicando la data della manifestazione e nome e cognome di chi partecipa

OFFIDA – Domenica 17 Maggio a Offida, è in programma una iniziativa di carattere sportivo e naturalistico promossa dall’Amministrazione Comunale e realizzata da U.S. Acli Marche Aps.

La manifestazione rientra nel programma delle attività realizzate nell’ambito del progetto presentato dal Comune di Offida sul bando regionale “Iniziative a carattere territoriale sui tempi del benessere e della qualità della vita”. L’evento di domenica 17 Maggio intende promuovere il movimento e combattere la sedentarietà, oltre che creare un importante momento di aggregazione. L’appuntamento è fissato per le 9,30 nella frazione Borgo Miriam in via Fratelli Cervi.

A seguire sarà attraversato un percorso di circa 2 ore e mezza per il quale occorre attrezzarsi con scarpe da trekking, pantaloni comodi lunghi, giacca, felpa e kw. Si consiglia anche di portare acqua e uno snack.

Al termine dell’escursione, aperta a un massimo di 50 persone, è previsto il ritorno sul punto di partenza.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma occorre preiscriversi con un messaggio al numero 3939365509, indicando la data della manifestazione e nome e cognome di chi partecipa.

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