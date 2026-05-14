ASCOLI PICENO – Il verdetto è arrivato. Negli studi di Sky Sport, il sorteggio del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C ha tracciato la strada verso la gloria per le otto pretendenti rimaste in corsa. Per l’Ascoli di Francesco Tomei, l’urna ha riservato un incrocio insidioso ma affascinante: sarà sfida totale contro il Potenza.

Le date e il regolamento: Ascoli “Testa di Serie”

Il cammino bianconero inizierà in terra lucana. La gara d’andata si disputerà allo stadio “Viviani” nella serata di domenica 17 maggio. Il ritorno, previsto in un “Del Duca” che si preannuncia infuocato, andrà in scena mercoledì 20 maggio.

Grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare, il Picchio gode dello status di testa di serie. Un vantaggio non indifferente: ai ragazzi di Tomei basterà ottenere una parità complessiva nel computo dei gol al termine dei 180 minuti per strappare il pass per la Final Four. In sintesi, l’Ascoli si qualifica con due risultati su tre (vittoria o pareggio nel totale dei due match), senza l’incognita dei tempi supplementari o dei rigori.

Mister Tomei ora ha un obiettivo concreto nel mirino. Il Potenza è avversario ostico e reduce dall’entusiasmo del turno precedente, ma l’Ascoli ha l’obbligo di far valere la propria caratura tecnica e il vantaggio del regolamento per continuare a sognare il ritorno in cadetteria. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Il Tabellone

Non solo l’avversario immediato, ma è stato definito l’intero percorso fino alla finale. Qualora l’Ascoli dovesse superare l’ostacolo Potenza, il tabellone ha già stabilito l’incrocio per la semifinale: la vincente di questa sfida affronterà chi avrà la meglio nel doppio confronto tra Catania e Lecco.

Ecco il quadro completo degli accoppiamenti del secondo turno nazionale:

Potenza – Ascoli

Casarano – Union Brescia

Salernitana – Ravenna

Lecco – Catania

Dove seguire il Picchio

Ovviamente CRONACA LIVE SUL NOSTRO SITO e per tutti i tifosi che non potranno seguire la squadra in trasferta al “Viviani”, i playoff di Serie C saranno trasmessi integralmente su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW

Le date dei Playoff

Andata 2° turno fase playoff nazionale : domenica 17 maggio 2026

fase playoff : domenica 2026 Ritorno 2° turno fase playoff nazionale : mercoledì 20 maggio 2026

fase playoff : mercoledì 2026 Andata semifinali : domenica 24 maggio 2026

: domenica 2026 Ritorno semifinali : mercoledì 27 maggio 2026

: mercoledì 2026 Andata finale : martedì 2 giugno 2026

: martedì 2026 Ritorno finale: domenica 7 giugno 2026

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