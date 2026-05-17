FERMO, 15 Maggio 2026 – La filiera marchigiana dell’edilizia e dell’arredo si prepara a incontrare il mercato B2B del Centro Italia. La Camera di Commercio delle Marche, in collaborazione con la sua Azienda Speciale TECNE, coordina la partecipazione collettiva di 15 Piccole e Medie Imprese (PMI) regionali all’evento nazionale BeOpen Centro Fermo, in programma presso il Fermo Forum il 15 maggio 2026, dalle ore 8:30 alle 18:30.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con LEGNOLEGNO – Consorzio Nazionale Serramentisti e COSMOB – Centro tecnologico per il settore manifatturiero e legno-arredo, si conferma un consolidato punto di riferimento per il networking B2B. L’edizione 2026 attende circa 500 operatori qualificati, tra cui produttori, progettisti, imprese edili, rivendite e showroom, provenienti da Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Romagna. La partecipazione in area collettiva è pensata per offrire alle PMI marchigiane un contesto concreto e mirato per sviluppare relazioni commerciali e di filiera sul mercato domestico, rivolgendosi a un pubblico tecnico composto da architetti, ingegneri e contractor.

Commenta Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche: “La Camera di Commercio delle Marche ha aderito a questa iniziativa per rispondere a una esigenza molto spesso rappresentata dalle imprese: come poter rispettare la normativa senza perdere competitività. La forte partecipazione delle imprese marchigiane dimostra che nel nostro territorio c’è una filiera che vuole stare dentro il cambiamento, non subirlo. La sostenibilità e la conformità normativa non sono più oneri regolatori, ma fattori di accesso a commesse pubbliche, a mercati internazionali e a filiere globali che selezionano i propri fornitori anche su questi criteri“

Aggiunge Massimiliano Santini, Presidente di TECNE – Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche: “Questa giornata è fondamentale per mettere in contatto le nostre eccellenze con un mercato B2B di alto profilo. La solidità del comparto arredo-casa marchigiano è provata dai numeri: la filiera legno-arredo registra un saldo commerciale di 660 milioni di euro e conta oltre 1.800 imprese con 18.700 addetti, di cui il 74% impiegato nella sola produzione di mobili. Il settore marchigiano delle cucine, ad esempio, rappresenta il 26% del fatturato nazionale, e i mobili coprono il 67% dell’export totale della filiera legno-arredo regionale. La missione di TECNE è proprio quella di supportare queste PMI, oggi anche nel tradurre la transizione verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica in un reale vantaggio competitivo, sia sul mercato domestico che in quello internazionale.”