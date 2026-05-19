ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.
Ecco un convegno organizzato dalla Camera Civile Picena “Daniela Carbone” sulla tematica dell’intelligenza artificiale dal titolo “LA PERSONA NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Diritti fondamentali, nuove responsabilità e strumenti di tutela”.
L’incontro si terrà il 29 maggio 2026, dalle ore 15 alle 18, presso la Sala della Vittoria – Pinacoteca Civica (Palazzo dell’Arengo) ad Ascoli Piceno.
Il convegno offrirà una panoramica concreta sulle sfide giuridiche e deontologiche legate all’evoluzione tecnologica. L’uso dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti comporta una diversa gestione della professione con riferimento alla efficienza, alla riservatezza e alla deontologia.
L’evento è accreditato dal Coa di Ascoli Piceno ai fini della formazione professionale forense
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