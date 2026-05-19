La partecipazione, aperta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, è gratuita, ma è importante prenotare il proprio posto al numero 3288944080

COLLI DEL TRONTO – Appuntamento sportivo.

Sabato 23 maggio a Colli del Tronto è in programma un open day di tennis con prova gratuita di una disciplina sportiva che negli ultimi anni sta facendo registrare un notevole incremento di praticanti. L’appuntamento è fissato alle ore 16 presso i campi sportivi dell’Hotel Casale in via Casale Superiore 146.

La manifestazione rientra nel progetto “Net – Generazione inclusiva”, finanziato da Sport e Salute Spa a Unione Sportiva Acli e Centro Sportivo Italiano. La partecipazione, aperta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, è gratuita, ma è importante prenotare il proprio posto al numero 3288944080.

Il progetto “Net – Generazione inclusiva” offre attività sportive strutturate e accessibili come strumento di benessere, aggregazione, inclusione sociale e sviluppo di competenze motorie ed educative.

Durante l’iniziativa, con istruttori qualificati, ci sarà dunque l’opportunità di provare a praticare il tennis.

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